Alcaraz, sobre su lucha con Sinner la próxima temporada: "Hay un par de jugadores que están jugando muy bien, está Shelton... No me gusta decir: vamos a ser Jannik, yo y el resto"

El tenista español ya piensa en el futuro y se marca como reto desbancar a Zverev del número uno o superar a la dupla Shelton-Ferrero en un 2027 que se presenta apasionante

Las lesiones han impedido disfrutar este año del 'clásico' de este tiempo en el tenis. Sólo se ha producido un Sinner-Alcaraz, en la final del Master 1.000 de Montecarlo, y llegó con el español ya teniendo dolores en la muñeca, algo que confirmaría pocos días después, cuando decidió parar para mejorar.

Esa lesión le tuvo más de cuatro meses en el dique seco, los mismos que lleva ya Sinner, que no juega desde que se proclamó campeón en Wimbledon. Esas largas ausencias las ha aprovechado Zverev para situarse como número uno del mundo, posición que ha estrenado este mismo lunes.

Pese a ello, pocos son los que consideran que el alemán esté a la altura de los dos jóvenes, que le han ganado este año todos los enfrentamientos que han tenido con el tenista que lidera el ránking. Y, por eso, las miradas siguen puestas en ellos.

No hay entrevista y, a veces, rueda de prensa, en la que a uno u otro no se le pregunte por el rival. De Alcaraz habló Sinner hace pocos días en una entrevista en La Reppublica y ahí ofreció su versión de por qué la rivalidad entre ambos gusta tanto a los aficionados.

Sinner marca las diferencias entre él y Alcaraz

“Alcaraz y yo no somos iguales. Y los contrastes son fascinantes. Quizás me vean como el campeón disciplinado y tenaz, y a Alcaraz como el mediterráneo y excéntrico”, señalaba el de San Cándido, que ve cómo las nuevas generaciones se están abriendo paso en los deportes y pone de ejemplo a Lamine Yamal o a su compatriota Kimi Antonelli, buen amigo suyo. "Yo no pongo las reglas, pero ¿por qué privar a los adolescentes de una historia tan hermosa?", señala.

Sinner habló de su lesión y de una nueva temporada en la que tiene depositadas muchas ilusiones. Y también lo ha hecho Carlos Alcaraz tras ganar este pasado domingo en Viena, un torneo al que Sinner era asiduo y que no ha podido renovar.

En este sentido, aunque el español sólo piensa en cerrar el año logrando títulos que hasta ahora le faltan en su palmarés (París, ATP Finals o Copa Davis), también reconoce estar mirando al futuro. Y no sólo a Sinner, sino que el hecho de que Zverev haya alcanzado la cima del tenis mundial, también representa para él un aliciente el poder alcanzarle.

Muchos rivales para Alcaraz: Zverev, Shelton...

"La pretemporada es realmente importante. Los jugadores se toman muy en serio esas semanas de entrenamiento duro para estar en buena forma", indica un Carlos Alcaraz que apunta al alemán. "Sascha (Zverev) nos ha demostrado de lo que es capaz. Es el mejor jugador de este año. Se merece estar ahí. A ver si en 2027 sigue haciendo las grandes cosas que ha estado haciendo este año", añade.

Y no sólo ve a Zverev como enemigo que pueda hacerles sombra a él y a Sinner, sino también a un Shelton que estará junto a Juan Carlos Ferrero el próximo año. "Shelton alcanzó su primera final de Grand Slam -US Open- y creo que es ambicioso y tiene ganas de más el año que viene. Hay un par de jugadores más que también están jugando muy bien y que van a intentar entrenar al máximo para estar en plena forma el año que viene. No me gusta decir que vamos a ser Jannik, yo y el resto. Veamos quiénes estarán ahí. Estoy bastante seguro de que se presentarán muchos jugadores", advierte sobre el interesante panorama que ve en el circuito ATP de cara a 2027.

El tenista español ya ha empezado a trabajar también de cara a la próxima temporada y, de hecho, en el Media Day de París ha admitido que ha cambiado su saque y desde la Laver Cup está probando una nueva mecánica que, al menos en Viena, le dio muy buenos resultados. "Puedo decir que he hecho un gran trabajo y me siento mucho mejor al saque. En Viena hemos visto una gran mejora en ese golpe. Estoy muy contento por ello", sentencia.