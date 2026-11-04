Álvaro, hermano de Carlos Alcaraz: "Nos acostábamos en una litera, él en la cama de abajo y yo en la de arriba. Éramos un poco como Zipi y Zape y nos picábamos mucho"

Desde el año 2022, Álvaro Alcaraz forma parte del equipo que ayuda a tenista español con el cual mantiene una relación especial ya que sólo hay cuatro años de diferencia entre ellos lo que ha hecho que compartan muchos momentos juntos

Álvaro Alcaraz es un pilar fundamental para Carlos Alcaraz. El tenista español integró a su hermano en su equipo de trabajo en el año 2022, ya que confía plenamente en sus conocimientos tenísticos. Álvaro Alcaraz le aporta a Carlos Alcaraz estabilidad emocional y tranquilidad familiar mientras que recorre el mundo intentando ganar torneos o Grand Slams. Y es que los hermanos han vivido mucho juntos, manteniendo una relación magnífica desde la infancia.

La diferencia de edad entre Álvaro y Carlos Alcaraz es escasa, cuatro años, lo que provoca que haya compartido muchos momentos. De hecho, viviendo en un piso familiar en la localidad de El Palmar, los hermanos compartieron habitación. "Durante años hemos compartido espacio y nos acostábamos en una litera, él en la cama de abajo y yo en la de arriba", dijo el que ahora hace de segundo entrenador y asistente de Carlos Alcaraz en una entrevista en Plaza Deportiva en el año 2022.

Álvaro explica su relación e infancia con Carlos Alcaraz

Álvaro Alcaraz también señaló que la relación con su hermano Carlos Alcaraz siempre fue buena aunque hubo sus peleíllas. "Digamos que no faltaban los rifi rafes, pero eran tonterías de críos y entre los dos siempre ha habido una muy buena relación".

Álvaro Alcaraz es segundo entrenador y asistente de Carlos Alcaraz.

En la infancia de los dos, el tenis siempre estuvo presente. "Nos inventábamos juegos con la raqueta y la pelota e íbamos de reto en reto a ver quién lo hacía mejor".

Una de las principales diferencias entre Álvaro y Carlos Alcaraz es que el tenista es aficionado del Real Madrid, pero él es del Barça. "Él es del Madrid y yo del Barça y a veces discutimos pero con buen talante, lo cual no quita para que nos tiremos pullas de vez en cuando".

Álvaro Alcaraz recordó con cariño y nostalgia algunas de las travesuras que hacía con Carlos Alcaraz siendo niños. "Recuerdo un día que mi abuela hizo palomitas de maíz y entre los dos se las lanzábamos a mi abuelo mientras él estaba tranquilamente viendo la tele y nos escondíamos. Éramos unos críos pero recuerdo que él acabó enfadándose. En ese sentido éramos un poco como Zipi y Zape y nos picábamos mucho".

Álvaro Alcaraz desvela el Carlos Alcaraz fuera de la pista de tenis

Álvaro Alcaraz también explicó que Carlos Alcaraz es muy diferente fuera de la pista, ex9istiendo muchas diferencias. "Muchas y es que todo lo enérgico que es cuando sale a jugar lo es de tranquilo fuera. El tenis le hace estar muy vivo, pero cuando deja la raqueta está muy calmado y va a su bola y al ralentí".

De hecho, el hermano de Carlos Alcaraz afirmó que uno de las mejores cualidades que tiene el tenista es que empatiza mucho con las personas de su círculo y que se ofrece a ayudar en todo momento ya que es incapaz de dar una respuesta negativa. "Es un chaval muy comprensivo con todos y muy generoso, alguien al que no le gusta decir que no y le cuesta hacerlo".