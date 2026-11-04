Ben Shelton, sobre Ferrero y replicar el éxito de Carlos Alcaraz: "Para nosotros, es la tormenta perfecta"

El tenista de Estados Unidos se mostró entusiasmado por trabajar con el que fue entrenador, hasta el año 2025, de Carlos Alcaraz con el cual ganó seis Grand Slams. El de Atlanta confía en dar un paso al frente durante la próxima temporada

Que Juan Carlos Ferrero vaya a ser el entrenador de Ben Shelton durante la próxima temporada es una de las noticias del año en el mundo del tenis. El técnico vuelve al circuito, tal y como lleva anunciando semanas, después de un año en blanco tras haber roto su relación laboral con Carlos Alcaraz en 2025. El tenista de Estados Unidos tiene plena confianza en Juan Carlos Ferrero con el que espera dar un paso adelante en 2027 y con el que va a intentar replicar el éxito de Carlos Alcaraz.

Porque más allá del talento y las capacidades de Carlos Alcaraz, el trabajo que realizó Juan Carlos Ferrero con el murciano es incuestionable ya que lo formó desde la adolescencia hasta convertirlo en el mejor del mundo, ganando juntos seis Grand Slams. Sin embargo, la relación tenística entre ambos se rompió y Juan Carlos Ferrero ha estado esperando a un jugador que le llenara, siendo Ben Shelton, actual número 4 del mundo, con el que va a intentar repetir la fórmula de éxito lograda con el murciano.

Ben Shelton se ha mostrado entusiasmado con trabajar con Juan Carlos Ferrero. "Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo que hizo con Carlos fue excelente. Es una situación única, donde tengo a un entrenador como mi padre que está dispuesto a seguir trabajando y es capaz de traer al equipo a alguien extra, ya que no tiene ego. Ambos estamos muy ansiosos de poder aprender algo de Juan Carlos Ferrero. Para nosotros, es la tormenta perfecta, estoy contento de tenerlo en el equipo y súper emocionado de poder trabajar en la pretemporada con él", dijo en una entrevista en Tennis Channel.

Ben Shelton desvela cómo se gestó la unión con Juan Carlos Ferrero

Ben Shelton nunca pensó en poder trabajar con Juan Carlos Ferrero ya que siempre creyó que el valenciano acabaría con Rafa Jódar u otro tenista español. El de Estados Unidos desveló cómo se gestó su unión con Ferrero. "Leí los rumores por Internet sobre Ferrero y llegué a pensar que se iba a ir con uno de los tenistas jóvenes españoles. Hablé con mi agente un día, y le dije, 'hey, ¿podrías, por lo menos, llamarle y ver si está disponible o si ya tiene algo cerrado?' Al final, estaba disponible y tuvimos algunas conversaciones en el teléfono, y eso fue todo. Estoy muy emocionado, creo que es un gran tipo, nos vemos bien juntos, y espero que tengamos un gran año en 2027".

Carlos Alcaraz dio su opinión sobre la unión entre Ben Shelton y Juan Carlos Ferrero y dijo que su ex entrenador ayudará mucho al de Estados Unidos. "Si es verdad, creo que será una gran incorporación para el equipo de Ben Shelton. Juan Carlos Ferrero lo va a hacer genial y lo va a ayudar muchísimo a subir aún más su nivel. Así que estaré atento a él".

A pesar de ello, Ben Shelton está centrado ahora mismo en el final de temporada, estando jugando ahora mismo el Masters 1000 de París en donde le ganó en primera ronda al siempre competitivo Cameron Norrie. "He golpeado limpio a la bola, he restado bien y he jugado tan agresivo como necesitaba. Para mí, este es un partido que no estoy tan acostumbrado a jugar, con el que me siento más y más cómodo cada año. Definitivamente es el mejor partido que he jugado indoor hasta este año, y estoy muy emocionado con cada partido antes de Turín".