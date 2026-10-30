Volkanovski se decide entre Topuria y Tsarukyan: "Recuperar esa victoria sería fantástico. Si va a ser por el título de peso ligero, entonces sí"

El luchador australiano está eufórico tras su triunfo ante Evloev del pasado fin de semana en el UFC 333

El triunfo de Alexander Volkanovski ante Evloev el pasado sábado parece haberle rejuvenecido diez años y ha pasado en pocos días de hablar de una última pelea de su carrera ante Justin Gaethje a retar a los mejores del peso Ligero aparte del norteamericano: Ilia Topuria y Arman Tsarukyan.

El mito australiano de la UFC señaló tras caer ante Topuria en febrero de 2024 y recuperar un año después el cinturón ante Diego Lopes, que lo defendería una vez y luego "buscaría a Topuria en la división que estuviese". Parecía claramente dolido por la derrota sufrida en Anaheim, la única sufrida desde que hace ocho años lograra alzarse con el cinturón de campeón del peso Pluma. De hecho, aparte de esa y de las dos derrotas ante Makhachev, en las que mantuvo el cinturón, no caía desde 2013 frente a Corey Nelson.

Sin embargo, tras ganar a Lopes se olvidó de esa idea, le venció otra vez y se propuso empezar a 'limpiar' de nuevo la división del peso Pluma. Así le llegó la oportunidad a Motsar Evloev y también le derrotó. Jean Silva quiere ser el siguiente, pero Volkanovski, por primera vez, tiene otros planes. O al menos, quiere algo más que ser el rey indiscutible de las 145 libras, ya que a todos los que ha nombrado en los últimos días están en el peso Ligero.

Volkanovski sigue queriendo la revancha con Topuria

Aparte de proponerle a Gaethje una pelea fuera de los ránkings entre los dos campeones para vivir un retiro a lo grande, los dos últimos a los que se ha referido están muy lejos de retirarse. Y el primero de ellos recuerda esas ganas de revancha que tenía con Ilia Topuria hace poco más de un año.

"¿Topuria? Eso también estaría genial. Si va a ser por el título de peso ligero, entonces sí", señala Volkanovski, que pone tiempo para la pelea, pues actualmente, el español no es el vigente campeón en esa división, que ahora lidera Gaethje.

'Volk', pese a que tiene una buena relación con Topuria y estuvo hace unos meses a un paso de venir a Alicante a entrenar con él, no ha olvidado la derrota sufrida frente a El Matador. Y quiere la revancha. "Recuperar esa victoria sería fantástico. Soy un competidor y me encantaría ponerme a prueba contra él", afirma The Great en una entrevista con Brendan Bradford.

Sin embargo, por si acaso, no se ha quedado ahí su desafío y también ha aceptado el del que podría ser el próximo rival de Topuria por el título si Justin Gaethje, finalmente, se retira: Arman Tsarukyan.

Tsarukyan está entre sus objetivos

El armenio le desafió hace unos días y le llamó "viejo". Y Volkanovski ha reaccionado aceptando también su desafío. "Si fuera campeón en el peso ligero, pelearía contra Arman (Tsarukyan) al 100%. Si Gaethje no lo quiere hacer, lo haré yo. Yo contra Arman por el cinturón, eso me emociona. Tienes a Ilia (Topuria) y a Paddy Pimblett en la misma posición, pero creo que esa sería una gran pelea para hacer", afirma Volkanovski a Ariel Helwani.

Alexander Volkanovski va más allá y asegura que las bravatas de Tsarukyan no le intimidan, ni tampoco su poderoso grappling. "Tengo muchísimo respeto por él, pero si me derriba me voy a levantar, y vamos a ponernos de pie y pelear. Él también tiene buen striking, así que esa va a ser una pelea divertida. Creo que estamos empezando a descifrar algunas cosas", añadía el peleador australiano.