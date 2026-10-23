UFC 333 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la velada con Volkanovski - Evloev como combate estelar

Alexander Volkanovski ante Movsar Evloev y Petr Yan frente a Merab Dvalishvili cierran un UFC 333 que se presenta espectacular

Dos cinturones en juego, cuatro de los luchadores más mediáticos, 13 peleadores con ranking en la UFC... Abu Dhabi acoge una UFC 333 que puede presumir con ser, posiblemente, el evento más interesante del año. Con sólo decir que estarán Alexander Volkanovski, Merab Dvalishvili, Petr Yan o Movsar Evloev y que entre ellos pelearán por los campeonatos del peso Pluma y el peso Gallo debería bastar.

Pero es que, además, también está el número 2 del ránking del peso Pesado, Alexander Volkov, que se jugará tener una oportunidad por el campeonato con Rizvan Kuniev. Y también pelean Lone'er Kavanagh, el espectacular Aaron Pico, etc. Una tarde noche para no separarse de la pantalla.

En el combate estelar, Alexander Volkanovski tratará de ampliar su leyenda. Desde 2019, el australiano sólo ha perdido un combate, el que cedió hace dos años y medio ante Ilia Topuria. Ahora se cruza con otro luchador invicto, el emergente Movsar Evloev, quien lleva tiempo pidiendo una oportunidad por el título y al fin la va a tener.

Diferente es el combate coestelar, ya que será la repetición de palea en la que, a finales de 2025, perdió el cinturón Merab Dvalishvili. El luchador georgiano, que había defendido con éxito por tres veces su títlo en el peso Gallo lo cedió frente al sorprendente Petr Yan y ahora tratará de recuperarlo. The Machine opondrá su cardio a uno de los luchadores con más talento de la UFC.

Cartelera completa del UFC 333

Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev (Campeonato del peso pluma)

Petr Yan vs Merab Dvalishvili (Campeonato del peso gallo)

Lone'er Kavanagh vs Ramazan Temirov (Peso mosca)

Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev (Peso pesado)

Aaron Pico vs Losene Keita (Peso pluma)

Cartelera preliminar del UFC 333

Azamat Murzakanov vs Dominick Reyes (Peso semipesado)

Nikita Krylov vs Abdul Rakhman Yakhyaev (Peso semipesado)

Abus Magomedov vs Cam Rowston (Peso medio)

Grant Dawson vs Nurullo Aliev (Peso ligero)

Primeros preliminares del UFC 333

Colby Thicknesse vs Asaf Chopurov (Peso gallo)

Abubakar Vagaev vs Jacob Malkoun (Peso medio)

Bolaji Oki vs Daniel Santos (Peso pluma)

Kody Steele vs Noah Gugnon (Peso ligero)

Iasmin Lucindo vs Nicolle Caliari (Peso paja femenino)

Horario del UFC 333, con el combate entre Alexander Volkanovski y Movsar Evloev

El UFC 333 se celebra en la tarde del sábado 23 de octubre de 2026, desde el espectacular Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 16:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal del UFC 331, en el cual se incluyen los combates entre Petr Yan y Merab Dvalishvili, y Alexander Volkanovski y Movsar Evloev, dará inicio a partir de las 20:00 horas de la tarde.

Canal y dónde ver por TV el UFC 333 y el combate entre Alexander Volkanovski y Movsar Evloev

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Alexander Volkanovski y Movsar Evloev. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 16:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.