Mike Malott se consagra en la UFC con un rodillazo que peleará por ser la finalización de año

El canadiense puso el colofón en Edmonton a un evento UFC histórico, en el que todas las peleas menos una acabaron antes del límite

Mike Malott se consagró ante los suyos en una noche que no pudo tener un guion más épico para la afición local. En el combate estelar de la velada de la UFC, el ídolo canadiense firmó una actuación memorable al apagarle las luces al estadounidense Joaquin Buckley mediante un rodillazo quirúrgico en el segundo asalto de su enfrentamiento en la categoría de peso wélter.

Fue una noche memorable, en la que todos los combates menos uno acabaron antes del límite y en la que los espectadores disfrutaron con todo tpo de finalizaciones. Y que, además, finalizó con el triunfo del héroe local.

El choque arrancó con un Buckley hiperactivo. Fiel a su estilo agresivo, 'New Mansa' busco acortar distancias rápido, intentando romper la distancia de guardia de su rival. Sin embargo, Malott mantuvo la templanza y respondió castigando la zona media del estadounidense con patadas frontales y laterales de gran potencia.

Tras ese inicio frenético, el primer asalto cayó en un bache táctico durante su tramo medio. Ambos contendientes redujeron el volumen de golpeo, intercambiando impactos aislados sin mayor trascendencia. No obstante, en los segundos finales del parcial, Buckley logró conectar una zurda volada muy sólida que hizo tambalear al peleador local, dejando claro el peligro que representaba.

Al reanudarse las acciones en el segundo round, Buckley volvió a presionar, empujando la pelea hacia el 'clinch' contra la reja. Fue allí donde la lectura de combate de Malott marcó la diferencia. Lejos de ceder ante el ímpetu de su oponente, el canadiense invirtió la posición y tomó las riendas del forcejeo.

Malott castiga a Buckley hasta la finalización

Desde el dominio en la jaula, 'Proper' comenzó a castigar metódicamente las costillas de Buckley con rodillazos cortos pero demoledores. Percatándose del daño acumulado en el hígado, el estadounidense logró zafarse para llevar la acción de nuevo al centro del octágono, pero el ritmo ya lo marcaba el peleador de casa.

El desenlace llegó tras un cruce en el que Buckley, visiblemente tocado tras encajar dos buenas manos, lanzó un golpe desesperado con la izquierda desde una distancia inadecuada. Malott, anticipando el movimiento con maestría, amagó con una patada al cuerpo que corrigió velozmente en el aire para transformarla en un tremendo rodillazo ascendente.

El impacto fue demoledor y directo al mentón. Buckley cayó desconectado al instante sobre la lona antes de que su propio brazo derecho pudiera completar el movimiento defensivo, provocando la explosión de júbilo en el recinto canadiense.

Con este nocaut de antología, Mike Malott no solo ratifica su estatus como una de las grandes figuras del MMA en Canadá, sino que da un golpe sobre la mesa para escalar puestos decisivos en el ranking del peso wélter de la UFC. Sin duda, ese rodillazo peleará por ser la finalización del año 2026.

Resultados Cartelera estelar del UFC Edmonton

Mike Malott vence a Joaquin Buckley por KO en el segundo asalto (Peso wélter)

Jasmine Jasudavicius a Erin Blanchfield por decisión unánime (Peso mosca femenino)

Cristian Perez a Kyle Nelson por KO en el primer asalto (Peso ligero)

Marc-Andre Barriault a Kyle Daukaus por KO en el primer asalto (Peso medio)

Timmy Cuamba a Louis Jourdain por sumisión en el segundo asalto (Peso gallo)

Mandel Nallo a Nate Landwehr por KO en el segundo asalto (Peso ligero)

ResultadosCartelera preliminar del UFC Edmonton

Tanner Boser a Jhonata Diniz por KO en el tercer asalto (Peso pesado)

Nick Galanti a Julien Leblanc por sumisión en el primer asalto (Peso medio)

Joel Faglier a Javad Mahjoub por KO en el segundo asalto (Peso pesado)

Katlyn Cerminara a Mackenzie Stiller por KO en el primer asalto (Peso mosca femenino)

Steven Koslow a Chad Anheliger por sumisión en el tercer asalto (Peso gallo)

Chelsea Chandler a Melissa Croden por sumisión en el primer asalto (Peso gallo femenino)

Suyoung You a Cody Chovancek por sumisión en el tercer asalto (Peso gallo)