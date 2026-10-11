El gran duelo de Topuria ante Pimblett coge fuerza

A las palabras de Dana White, al que le gusta la idea de verlos en 'The Ultimate Fighter', se une un Sean O'Malley que ha pedido a la UFC que pague lo que haga falta para tenerlos seis semanas cara a cara

Pese a que los deseos de Ilia Topuria son otros, de lo que menos se habla en las últimas semanas es de la ansiada revancha con Justin Gaethje, el único deseo de El Matador en su vuelta al octágono el próximo año.

Entre otras cosas, porque no sé sabe qué pasará con el luchador estadounidense. Gaethje ha dejado caer que se podría retirar ahora que por fin ha logrado ser campeó y afirmó que se tomaría hasta final de año para disfrutar de su título y meditarlo. A la espera de esta decisión están varios luchadores, ya que aparte de Topuria y Tsarukyan, Paddy Pimblet sigue insistiendo en pelear con el español y, si finalmente no lo hace con Gaethje, ganaría muchos enteros este enfrentamiento.

Mientras, aparecen rumores que ponen también al francés Salahdine Parnasse como rival de Topuria en el primer evento numerado de 2027... Aunque la propuesta que está cogiendo fuerza en los últimos días es un duelo entre Pimblett y Topuria en la nueva temporada de 'The Ultimate Fighter' (TUF).

La propuesta llega por parte del británico, quien ha presentado la posibilidad de participar en ese 'reality' de la UFC junto a Ilia Topuria. "Ilia y yo traeríamos las audiencias de vuelta a The Ultimate Fighter", señala The Baddy en su canal de YouTube. The Ultimate Fighter se trata de un reality promovido por la UFC en el que se enfrentan dos equipos dirigidos por luchadores de alto perfil, en este caso por Topuria y Pimblett.

La idea se le sugirió al propio Dana White hace unos días y el mandamás de la UFC aseguró que le gustaba mucho. "Me encanta esta idea", afirmó el norteamericano, que pedía paciencia ante lo que se está cociendo en el futuro. "Veremos cómo se desarrolla todo", añadía en referencia a que primero se tiene que resolver cómo va a quedar la lucha por la división.

'Suga' O'Malley reclama el duelo en el TUF

Ante los emergentes rumores, a la idea le ha salido un defensor. Nada menos que un excampeón de la UFC como 'Suga' O'Malley. El peleador norteamericano, fan declarado de Ilia Topuria, ha pedido a Dana White y a la UFC que hagan un esfuerzo para ver a los dos 'enemigos declarados' frente a frente en este programa.

Como Pimblett, cree que la presencia de ambos rivales atraería más audiencia al programa. "Páguenles lo que haga falta", señala Sean O'Malley en su canal de YouTube sobre la posibilidad de ver una temporada del TUF con Topuria y Pimblett y como entrenadores principales.

Pimblett sueña con Topuria

Paddy Pimblett ha insistido y ya se ve superando a su 'archienemigo' ante todos los aficionados. "Ilia y yo haríamos una temporada brillante del TUF. Lo tendría contra las cuerdas durante seis semanas", afirma el inglés en su canal de YouTube.

"Lo haría sentirse incómodo constantemente. No sabría ni dónde mirar ni qué decir", añade The Baddy, sabedor de que su propuesta ha calado y ahí tiene más posibilidades de luchar contra El Matador que en su próxima pelea, ya que éste quiere luchar de nuevo por el título del peso Ligero.