Ilia Topuria, campeón de UFC: "Cuando veo que una persona tiene algo que yo no tengo, lo que nace en mí es una profunda admiración"

El luchador español siempre ha demostrado tener una gran confianza que le ha llevado a las más altas cotas en su deporte

A falta de saber contra quien será su próxima pelea, algo que puede dilatarse en el tiempo porque antes tiene un compromiso con su hermano Aleksandre, Ilia Topuria ya está entrenándose a tope, como ha dejado claro con sus últimas publicaciones en las redes sociales.

El luchador hispano-georgiano tiene abiertos varios frentes y tendrá que ser la UFC la que decida su próxima pelea. Aunque la compañía de MMA más conocida del mundo lo mantiene entre sus cinco mejores peleadores del ránking, lo que hace indicar que luchará de nuevo por el título.

La duda está en saber con quien, si será una revancha con Justin Gaethje, como desea. O, si éste se retira como ha dejado caer, podría ser con Arman Tsarukyan. Paddy Pimblett está intentando por todos los medios ser el elegido, pero es el que menos opciones parece tener de la terna de posibles rivales que manejaría El Matador.

Para eso, no obstante, queda mucho. No peleará como poco hasta febrero e incluso su regreso podría dilatarse más. Aunque sus rivales y él mismo han intensificado el nivel de beligerancia en sus declaraciones, algo previo a cualquier reto, no es algo que a priori parezca rápido.

Vuelve Alex Pereira y un Lopes vs Oliveira

La UFC ha desvelado este mismo domingo el regreso de Alex Pereira el 12 de diciembre, ante Sergey Pavlovich; o el gran combate entre los brasileños Diego Lopes y Charles Oliveira en ese mismo UFC 335, con el cinturón BMF en juego, aún no han empezado a cerrarse los eventos de 2027, donde entraría el peleador español.

Pese a estar dos meses KO, Topuria dejo claro en su 'regreso' a las redes que no estaba afectado por su victoria. Los que le conocen lo avisaron: regresará más fuerte. Y él mismo había dado muestras mucho antes de perder que ese traspié no mermaría sus ganas ni rebajaría su mentalidad ganadora. "En la vida no siempre se gana y no pasa nada. A mí no me identifica o cambia mi persona una victoria o una derrota. Soy el mismo al ganar que al perder", había indicado.

De hecho, esa fuerza mental ha ayudado a muchos otros deportistas, entre ellos varios españoles como el héroe mundialista Ferran Torres o el piloto Jorge Martín, que se han inspirado en Ilia Topuria y en sus videos motivacionales para ganar en autoestima.

Ilia Topuria y su fortaleza mental

El Matador siempre suele dejar, en sus entrevistas, frases que muestran la fuerza mental que atesora y la mentalidad ganadora que le ha llevado a la cima. "Cuando veo a alguien que tiene algo que yo no tengo, lo que me nace es una sensación de admiración de que esa persona ha sido capaz de lograr algo que a mí me gustaría tener. Entonces me inspiro en las cosas que ha hecho para poder conseguir lo que yo quiero, que es lo que él ha conseguido. La envidia mata al corazón", deja claro el menor de los Topuria.

Es una frase que muestra esa fuerza indestructible que le acompaña y que transmitió cuando se hizo con el cinturón del peso Pluma de la UFC ante Alexander Volkanovski. Aquel "yo lo soñé" mientras se dirigía al octágono con la música de El Mariachi sonando fue un preludio de lo que llegaría después.

"Si alguien lo ha podido hacer, yo también lo puedo hacer; si nadie lo ha hecho, puedo ser el primero en hacerlo", ha afirmado en otra ocasión. Y ese es uno de los objetivos que se ha propuesto en la UFC, alcanzar un tercer cinturón que le situaría en la cúspide histórica de las MMA, donde ya es una leyenda.

Las frases que se le asocian a él son múltiples, algunas son motivacionales y otras, reflexiones que han hecho subir con método e inteligencia. "Trabajar duro no te garantiza éxito, si no, el que carga cemento sería multimillonario. No siempre el trabajo duro gana. Tienes que trabajar con inteligencia y para eso tienes que tener talento también. Hace falta talento y trabajo duro", valora Ilia Topuria.

El luchador español deja una última reflexión para los que dudan y la anima a que den un paso adelante y afronten sus miedos. "Todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. (...) Tienes dos opciones: o te quedas durmiendo y sigues soñando, o te levantas y haces tus sueños realidad", estima el de Halle.