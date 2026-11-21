El costasoleño vistió la blanquirroja durante poco más de un trimestre a finales de 2022 y capitanea a los de Pellegrini desde 2023, mientras que el utrerano, que se formó en la Carretera de Utrera entre los 8 y los 15 años, ha vuelto a Heliópolis este verano, siendo el caso más habitual, pues sólo 12 jugaron en los primeros equipos de ambos

Por vez primera en el siglo XXI, dos futbolistas llegan a El Gran Derbi con la camiseta de uno de los dos contendientes habiendo vestido antes la del contrario. Se trata de los centrocampistas del Real Betis Isco Alarcón y Dani Ceballos. Y es que el costasoleño, que militó brevemente en el Sevilla FC durante los cuatro meses finales de 2022 y se marchó tras un 'affaire' con Monchi, capitanea a los verdiblancos desde 2023, al tiempo que el utrerano, formado en la Carretera de Utrera entre 2004 y 2009, ha vuelto a Heliópolis este verano, tras nueve años en el Real Madrid, cerrando un círculo abierto con 15 años. Un cruce de aceras no tan habitual en la cima, pues sólo once formaron en los dos primeros equipos, pero bastante más habitual en los escalafones inferiores.

Hasta once jugadores tocaron techo con ambos escudos

Sin contar a pioneros como Manuel García de la Mata o Eduardo Gómez, que en las décadas de 1910 y 1920, antes de la existencia del campeonato nacional de Liga, disputaron partidos regionales o amistosos con ambas entidades en un apartado amateur, sólo hay once futbolistas que han llegado a lucir en competición oficial los escudos de los primeros equipos de Real Betis y Sevilla FC. De momento, esa nómina la cierra el actual portador del brazalete en verdiblanco:

El de Arroyo de la Miel, en la 22/23. / IMAGO

Joaquín Jiménez Postigo (Defensa) * Bético 1934–1935 y sevillista 1935–1951. Francisco Suárez (Centrocampista) * Bético 1935–1940 y sevillista 1942–1946. Mariano Pérez Retamar (Delantero) * Bético 1939–1940y sevillista 1941–1942. Francisco Carmona 'Paquillo' (Delantero) * Bético 1940–1944y sevillista 1944–1946. Francisco Antúnez (Defensa) * Bético 1941–1946y sevillista 1946–1953. Enrique Mateos (Delantero) * Bético 1964–1966y sevillista 1961–1964. Diego Rodríguez (Central) * Bético 1982–1988y sevillista 1988–1996. José Carvajal (Mediapunta) * Bético 1988–1989y sevillista 1989–1994. Juan Luis Redondo (Lateral) * Bético 1996–1997y sevillista 2002–2005. José Mari Romero (Delantero) * Bético 2007–2009y sevillista 1996–1997. Isco Alarcón (Mediapunta) * Bético 2023–Actualidad y sevillista 2022.

Salva Sevilla, uno de los artífices del ascenso verdiblanco en la 10/11. / IMAGO

Ceballos, una 'rectificación' con precedentes

Hasta tres episodios recientes relatan el cambio de bando desde la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios al Benito Villamarín. Es decir: futbolistas que pasaron por la cantera del Sevilla FC y, aunque no directamente, terminaron recalando directamente en el primer equipo del Real Betis. El primero de esta secuencia fue el lateral zurdo arahalense Fernando Vega, que se marchó del Sevilla B a la Lorca Deportiva en 2005, aterrizando un año después en el primer equipo del Real Betis, donde jugó cinco temporadas. Por su parte, el mediocentro Salva Sevilla pasó por el filial nervionense entre 2005 y 2008, recalando entre 2010 y 2014 en La Palmera desde la UD Salamanca. Luego, el caso ya consabido de Dani Ceballos

José Carvajal, con las dos camisetas. / ED

Conte y Carvajal, un caso sonado a finales de los 80

En 1988, el Real Betis confirmó un 'sorpasso' al Sevilla FC en las negociaciones con el Córdoba CF para llevarse al delantero Antonio Valentín, lo que, aunque ya existía el precedente de Diego Rodríguez (que acababa de firmar por los blanquirrojos desde los verdiblancos, pero tras acabar contrato), propició que desde Nervión contestaran al año siguiente llevándose a los canteranos heliopolitanos Nacho Conte y José Carvajal. Fue tras brillar éstos en el Betis Deportivo y no contar a priori para un primer equipo que acababa de descender a Segunda división. Eso hizo que, casi una década después, el mandamás Manuel Ruiz de Lopera enarbolara sus contratos leoninos a los chavales de las inferiores que destacaban, ligados a una de sus empresas.

Reyes, en su 13º cumpleaños.

José Antonio Reyes, rey de un apartado insondable

La mítica foto del malogrado José Antonio Reyes vestido del Real Betis mientras cortaba la tarta de su 13º cumpleaños ejemplifica otro caso imposible de cuantificar: el de futbolistas que triunfaron con una camiseta (o tuvieron cierto recorrido en la cantera de uno de los dos gigantes hispalenses) cuando sus simpatías personales o familiares eran de la otra acera. Que Curro Reyes accedía a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con un enorme escudo de las trece barras de oro colgado al cuello lo atestiguan los más viejos del lugar, aunque el atacante jamás pasó por los equipos inferiores verdiblancos y se convirtió en leyenda sevillista, además sin 'piedad': a ningún rival marcó más goles (seis, más seis asistencias) que a los heliopolitanos.

Curro Macías, Edu Altozano y Manu Arenas, en sentido inverso

En las últimas etapas de ambas canteras sobresalen tres futbolistas que han militado antes en las del otro equipo de la ciudad. En el Betis Deportivo juega Curro Macías, artífice del triunfo del pasado fin de semana ante el Sanluqueño, un central de Sanlúcar La Mayor que cambió en 2024 el CD Altair (adscrito a un Sevilla FC en el que estuvo hasta el año anterior) por Los Bermejales, de donde salieron en 2022 el mediocentro sanluqueño (de Sanlúcar de Barrameda) Edu Altozano, ahora en el Sevilla Atlético. Tres años después emigraría el lateral izquierdo Manu Arenas, que llegó a jugar la Youth League de verdiblanco y, a sus 20 años, defiende los colores del Sevilla C.