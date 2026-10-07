Tras Aleks Topuria, Hecher Sosa asegura en la UFC un gran fin de noviembre español

El 'Guanche Warrior' ya tiene rival y fecha, será el 28 de noviembre en el UFC Arabia Saudí ante Abdul Hussein

"Mi representante me ha asegurado que peleo antes de que acabe el año, así que estoy preparado para pelear con quien sea y cuando sea. Cuando me llamen, estoy listo", decía hace tan sólo dos días Hecher Sosa en una entrevista con ABC. No tendrá que aguardar mucho más para acabar con su incertidumbre. Este mismo miércoles ha podido confirmar fecha, evento y rival. El luchador lanzaroteño se enfrentará en el UFC Arabia Saudí al finlandés Abdul Hussein el próximo 28 de noviembre.

Serán, por lo tanto, dos semanas consecutivas con presencia española en eventos UFC, ya que Aleksandre Topuria pelea una semana antes que el 'Guanche Warrior' ante el mexicano Santiago Luna en el UFC Qatar de Doha.

Ambos luchan en el peso Gallo, donde, por ahora, el mayor de los Topuria ha ganado sus dos peleas y Sosa la única que ha disputado hasta ahora, hace nueve meses ante Luan Lacerda, por decisión unánime.

Sosa había pedido pelear con más asiduidad tras esta lucha, pero según ha reconocido él mismo, sólo le dieron una pelea en septiembre, un mes en el que él no podía al estar organizando su propio evento. Ante esto, pidió una pelea antes de final de año que finalmente le han concedido. "Yo estoy listo, donde sea, con quien sea y cuando sea. Me gustaría ir alternando mis peleas con mis eventos. Si veo que me quitan demasiado tiempo o me desgastan tanto, pues para eso tengo un equipo que se encargará de ello", afirmó en esa misma entrevista.

Hussein, un rival peligroso para Hecher Sosa

Abdul Hussein, hijo de emigrantes palestinos emigrados a Finlandia, tiene un balance similar al de Sosa (16-2), aunque de esas 16 victorias, 15 las logró antes del límite (10 sumisiones y 5 KOs) y, la mayoría, en el primer salto, por lo que representará un verdadero peligro para Hecher Sosa, especialmente si busca la lucha abajo, donde el canario puede tener más problemas. En su debut en la UFC acabó de esa forma con el veterano Cody Gibson.

Sosa pidió al menos tener mes y medio para preparar la pelea y, en este caso, así será. "Ya no tengo por qué estar peleando en corto aviso. Me gané mi contrato y quiero tener un 'training camp' completo. No estoy pidiendo nada de otro mundo. Estoy pidiendo que me den un mes y medio por lo menos para prepararme para un rival específico. Con ocho semanas me parecería perfecto", dijo a Álvaro Colmenero, a quien apuntó que también quiere tres peleas para 2027.

"Tres peleas serían realistas para 2027. Una el primer trimestre, otra antes de verano y otra a final de año. Y eventos vamos a hacer dos. Estoy trabajando ya con mi equipo poniendo fecha para el segundo evento. Haremos uno la primera mitad del año y otro en la segunda", afirma sobre sus planes de futuro. A Hecher Sosa se le ve muy seguro de que va a ganar si apunta a cuadrarlo todo de esa forma.