UFC Vegas 122 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Brendan Allen y Christian Leroy Duncan como combate estelar

Brendan Allen y Christian Leroy Duncan retoman la acción en los UFC Fight Night y en el Apex de Las Vegas con una pelea que busca retador en el peso Medio

El Meta Apex de Las Vegas vuelve a acoger, semanas después, un UFC Fight Night, el 332, para celebrar un evento de altura que culminará con una pelea entre un serio aspirante al cinturón en el peso Medio, Brendan Allen, y un luchador, Christian Leroy Duncan, que aunque aún está lejos, quiere poner la directa hacia las grandes peleas de la división.

Allen es todo un veterano en la UFC y en las artes marciales mixtas. Con un récord de 27-7 y como número cuatro del peso Ligero quiere colocarse como serio aspirante a enfrentarse al vigente poseedor del cinturón, su compatriota Sean Strickland.

El británico Christian Leroy Duncan tiene una marca más modesta (15-2), pero menos derrotas y desde la décima plaza busca entrar en el selecto grupo de luchadores candidatos a luchar por una división que tiene muchos movimientos arriba.

En la pelea coestelar estará un viejo conocido de Ilia Topuria, Jai Herbert, que se enfrenta al brasileño Matheus Camilo. Justo antes peleará la otra luchadora, aparte de Allen y Ducnan, que tiene ránking UFC, la mexicana Loopy Godínez, que se las verá con la emergente luchadora brasileña Ketlen Souza.

Cartelera completa del UFC Vegas 122

Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan (Peso medio)

Matheus Camilo vs Jai Herbert (Peso ligero)

Loopy Godínez vs Ketlen Souza (Peso paja femenino)

Andre Fili vs Kai Kamara III (Peso pluma)

Malcom Wellmaker vs Otari Tanzilovi (Peso gallo)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 122

Julius Walker vs Gerald Meerschaert (Peso semipesado)

Francisco Prado vs Ismael Bonfim (Peso ligero)

Niko Price vs Leon Shahbazyan (Peso wélter)

Felipe Franco vs Brendson Ribeiro (Peso semipesado)

Allen Frye Jr. vs RJ Harris (Peso pesado)

Alice Pereira vs Daria Zheleznuakova (Peso gallo femenino)

Ernesta Kareckaité vs Melissa Gatto (Peso mosca femenino)

A qué hora es el combate entre Brendan Allen y Christian Leroy Duncan

La velada tendrá lugar este sábado 10 de octubre de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 122 se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Brendan Allen y Christian Leroy Duncan, dará inicio a partir de las 2:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Brendan Allen y Christian Leroy Duncan

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir este UFC Vegas 122, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max y por Eurosport 2. El evento empieza a las 23:00 horas y podrá verse en España a partir de las 00:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el UFC Apex de Las Vegas.