UFC 332 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la velada con Silva - Cong como combate estelar

El Delta Center de Salt Lake City acoge un UFC 332 con grandes nombres y, como colofón el duelo entre Natalia Silva y Wang Cong por el título del peso Mosca

El denostado UFC 332 traslada el gran circo de las MMA a Salt Lake City con un evento de grandes nombres, pero al que tal vez le falte un gran remate para alcanzar las cotas de expectación de otros eventos numerados de la UFC.

El hecho de que el combate estelar lo disputen la brasileña Natalia Silva y la china Wang Cong no ha despertado el interés de citas precedentes, pero se trata de uno de los mejores combates que se pueden dar a día de hoy en la compañía. Silva defiende título ante una de las peleadoras que vienen apretando más y pondrá en juego su cetro del peso mosca femenino.

La brasileña aún está invicta en la UFC tras ocho peleas y ha derrotado a algunos de los mitos de los últimos años (Andrade, Araujo, Grasso o Namajunas), mientras que Cong llega tras cuatro triunfos y con serias opciones de asaltar el trono de la suramericana.

Aparte de esto, hay grandes nombres en la cartelera, como el excampeón del peso gallo, Deiveson Figueiredo, que tratará de frenar el crecimiento de Payton Talbott. King Green dirimirá un duelo muy igualado a priori ante el argentino Esteban Ribovics. Debutará Roberto Soldic tras triunfar en la KSW, Ateba Gautier intentará seguir avanzando...

Cartelera completa del UFC 332

Natalia Silva vs Wang Cong (Título vacante peso mosca femenino)

Deiveson Figueiredo vs Payton Talbott (Peso gallo)

King Green vs Esteban Ribovics (Peso ligero)

Roberto Soldic vs Khaos Williams (Peso wélter)

Ateba Gautier vs Roman Kopylov (Peso medio)

Cartelera preliminar del UFC 332

Imanol Rodriguez vs Alden Coria (Peso mosca)

Damian Pinas vs Andrey Pulyaev (Peso medio)

Marcus McGhee vs Benardo Sopaj (Peso gallo)

Anthony Wint vs Lucas Armand (Peso mpesado)

Primeros preliminares del UFC 332

Johnny Walker vs Mick Parkin (Peso pesado)

Jacobe Smith vs Bruce Whitehead (Peso wélter)

Rafael dos Anjos vs Alexander Hernández (Peso ligero)

Marvin Vettori vs Ismail Naurdiev (Peso medio)

Court McGee vs Eric Nolan (Peso wélter)

Horario del UFC 332, con el combate entre Natalia Silva y Wang Cong

El UFC 332 se celebra en la tarde -en Estados Unidos- del sábado 3 de octubre de 2026, desde el espectacular Delta Center de Salt Lake City, Utah.

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 22:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal del UFC 331, en el cual se incluye el combate entre Natalia Silva y Wang Cong, dará inicio a partir de las 02:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 332 y el combate entre Natalia Silva y Wang Cong

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 22:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.