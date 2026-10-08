Nuevo rival para el regreso de Ilia Topuria

La incógnita de quién será el nuevo rival de Topuria sigue vigente. Tras ser derrotado duramente por Justin Gaethje, y volver a los entrenos, la empresa de la UFC busca un nuevo rival con nombre para enfrentarse al hispanogeorgiano. En estos días, se ha filtrado a Salahdine Parnasse como nuevo rival de Ilia Topuria para la UFC 336, tras conocerse la lesión de Paddy Pimblett

Ilia Topuria podría enfrentarse a Salahdine Parnasse en la cartelera del UFC 336, programada para enero de 2027, como evento principal de la compañía de Dana White para principios de años. Este rumor, proporcionado por Ahmad Dakka en redes sociales, del que se ha hecho eco L'Equipe, sería el posible regreso de Topuria después de la derrota en la Casa Blanca.

Aprovechando el auge de este rumor, el entrenador y el mánager del luchador francés han respondido claramente al rumor: “Si la UFC quiere hacer Topuria contra Salah, es un sí rotundo”. Esto hace pensar que las negociaciones para esta pelea están cerradas, pero se encargaron de desmentir en redes sociales al momento.

La supuesta aparición como rival de Topuria es sorprendente: un luchador francés que debutó por primera vez en la UFC el pasado mes de septiembre ante el experto neozelandés Dan Hooker. En esta pelea, el prometedor luchador francés noqueó a Hooker en la primera ronda de combate. Ante esto y su larga trayectoria en KSW, hace pensar que este luchador tiene un futuro brillante dentro de la competición, pero es sorprendente que su siguiente pelea fuese el que hasta hace poco era el campeón de la UFC.

Ilia Topuria se encuentra en un escalón gigante para la UFC. El luchador consiguió un record de 17-0 ante esta última derrota en el mes de junio. Topuria consiguió dos cinturones, en dos pesos diferentes, en peleas ante Volkanovsky, Oliveira y Max Holloway. Todo este récord se derrumbó en la dura pelea de la Casa Blanca. Ante esta derrota y la reciente recuperación de la lesión, Ilia Topuria no ha dejado de insistir en volver a conseguir el cinturón de la UFC.

La pelea por enfrentarse a Topuria

El cartel de posibles rivales para enfrentarse a Ilia Topuria es cuanto menos extenso. Han sido numerosos luchadores los que se han postulado como un enfrentamiento directo al hispanogeorgiano. En primer lugar, Justin Gaethje, el luchador estadounidense, reciente campeón de la UFC, es una pelea con una cartelera muy grande, aunque el entorno del luchador niegan una posible pelea, mientras que el propio luchador se ve preparado para una revancha antes de su posible retirada.

De seguido, Arman Tsarukyan aprovechando la victoria ante Ruffy, quiere intentar ir a por el cinturón. El armenio ha confesado públicamente que quiere ir a por el cinturón, aunque él cree que Justin Gaethje peleará contra Topuria.

Todo este revuelo lo debe aclarar la UFC, eligiendo quien se peleará contra el actual campeón, Justin Gaethje. Como ya comentamos en Estadio Deportivo, Merab Dvaishvilli ha confesado que su compatriota debe pelear por el título en la siguiente pelea. "Creo que Gaethje debería conceder la revancha a Topuria. Ilia fue campeón y se merece esa revancha", señala en el canal del streamer 'N30n'.

A todo esto, Topuria aún no ha aclarado su posible rival para su regreso ni el rumor del prometedor francés, Salahdine Parnasse. Por lo que tendremos que esperar a esta respuesta y a la decisión de la UFC para conocer el rival para el regreso de Topuria.