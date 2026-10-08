David Silva no elige ni a Lamine Yamal ni a Mbappé para el Balón de Oro: "No se le valora lo suficiente"

El jugador español, del que recientemente se conoció que volverá al fútbol para disputar un encuentro en Hong Kong el próximo 7 de noviembre, eligió a Fabián Ruiz, el jugador del PSG y de la selección española. "Lo admiro mucho, y ha hecho un trabajo asombroso con discreción", declaró sobre el jugador nacido en Los Palacios y con pasado en la cantera del Real Betis

El Balón de Oro 2026 ya está a menos de 20 días de conocer a su nuevo dueño. En una carrera en la que sobre el papel Lamine Yamal y Mbappé parecen partir como favoritos y con la votación ya cerrado, no faltan en estos días los diferentes protagonistas que elijan a su ganador para el galardón que se entregará el próximo 26 de octubre.

El último en mojarse ha sido David Silva, leyenda del Valencia, el Manchester City y campeón del mundo con España quien mostró su predilección sobre el que debe ser el ganador. David Silva saltó este pasado miércoles a la parrilla de información deportiva al conocerse que tras retirarse, volvía al fútbol a sus 40 años pero solo para jugar un partido puntual en Hong Kong.

David Silva pasa de Lamine Yamal y Mbappé para quedarse con Fabián Ruiz para el Balón de Oro

David Silva sabe lo que es el ser un jugador que no luce por sus goles y que hace un trabajo más en la sombra como puede ser el de Fabián Ruiz. El jugador nacido en Los Palacios ha sumado dos Champions League consecutiva con el PSG y eso, según el canario David Silva, es uno de los méritos que Fabián tiene para hacerse con el Balón de Oro el próximo 26 de octubre: "Pero bueno, si tuviera que dárselo a alguien, sería a Fabián, porque ha ganado el mayor número de títulos en los dos últimos años".

David Silva destacó la importancia de Fabián Ruiz dentro del sistema del PSG de Luis Enrique y también para la selección española de Luis de la Fuente: "Ha sido un jugador importante para el Paris Saint-Germain y luego para la selección".

Cerró David Silva la candidatura a favor de Fabián Ruiz hablando de la falta de valoración que ha tenido el jugador criado en la cantera del Real Betis sin saber muy bien porqué de esta situación: "No se le valora lo suficiente, no sé por qué, porque es un jugador espectacular. Lo admiro mucho, y ha hecho un trabajo asombroso con discreción".

Además, sobre otro de los españoles nominados como es el caso de Rodri, David Silva aclaró que no lo mencionó porque ya lo ganó: "Rodri ya lo ganó; de no ser así, también lo habría mencionado". Silva aclaró que bajo su criterio, lo más importante es el trabajo colectivo, ya que sin él, no se puede optar al Balón de Oro: "Para mí, el trabajo colectivo es lo más importante, porque sin él no se puede ganar".

El revolucionario fichaje de David Silva en Hong Kong

David Silva también quiso aclarar que su llegada a Hong Kong es solo para un encuentro que se disputará el próximo 7 de noviembre y que no se debe a ningún tipo de problema económico como se llegó a especular este pasado miércoles: "Lo han puesto en la noticia como que he fichado para toda la temporada, y no, al final voy a jugar un partido".

En el video compartido por el Supreme Sha Tin, equipo por el que ficha David Silva, informaron que el canario estará pronto en Hong Kong para entrenarse junto al resto del grupo: "David Silva estará pronto en Hong Kong para instalarse, unirse a los entrenamientos del equipo y alcanzar su mejor forma física antes de su debut en el terreno de juego".