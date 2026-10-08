Silva, 40 años, aclara su regreso al fútbol tras la polémica generada con su economía: "Gracias a mi padre y a mi asesor, hemos invertido bien"

El canario y campeón del mundo vuelve al fútbol tres años después de colgar las botas en la Real Sociedad por culpa de una lesión, pero lo hace para sólo un partido. Eso sí, será un encuentro de liga y por lo tanto reconoce que deberá emplearse a fondo

El mismo día en que se ha anunciado la retirada del delantero Pedro Rodríguez, uno de los pocos jugadores de la selección española de fútbol que ganó el Mundial de 2010 que aún seguía en activo, otra de las estrellas de aquel equipo ha oficializado su regreso a los estadios: David Silva.

El histórico capitán del Manchester City, que se jubiló de la competición en 2023 en la Real Sociedad tras una lesión de rodilla, ha anunciado a sus 40 años que ficha por el Supreme Sha Tin, equipo de la Premier League de Hong Kong.

"Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin en esta experiencia, con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y de la gastronomía en Sha Tin", asegura el jugador grancanario, en un vídeo publicado en su Instagram.

El club hongkonés confirma en la misma red social el fichaje de David Silva, que precisa que se ha producido después de que el jugador haya superado unas pruebas médicas.

"¡Locura absoluta!", remarca el Supreme Sha Tin, dirigiéndose a sus aficionados, a los que promete que pronto anunciará más detalles sobre la incorporación del jugador español.

Sin embargo, la noticia trae algo de trampa, porque ha fichado sólo para un partido. Y cuando lo ha aclarado han sido muchos los que se han llevado las manos a la cabeza en redes sociales se ha comenzado a generar una corriente de 'haters' señalando que el canario debe estar muy mal económicamente para aceptar propuestas como estas.

Pues bien, en El Partidazo de Cadena Cope, ha hablado de todo ello sin tapujos. Se lo toma con humor y está muy motivado ante este nuevo reto. Cuando el periodista Juanma Castaño le habla de que le ha sorprendido su regreso tres años después, Silva se ríe también: "Yo también he quedado sorprendido, han puesto que he firmado para toda la temporada y sólo es para un partido. Y me han dado la tarde con tantos mensajes".

Sobre el reto en sí, reconoce que es un acuerdo profesional y, por lo tanto, deberá rendir bien. Además, el escenario le motiva muchísimo: "Es un poco más serio porque es en la liga, no es un partido de leyenda como los que hacemos ya los viejitos. Cuando me lo propusieron me gustó la idea porque es una liga en Hong Kong, que es un lugar que me gusta bastante, he ido un par de veces este año porque tengo un amigo allí y me gusta mucho. Y competir por un partido y hacerlo bien me ilusiona".

Por último, ha respondido alto y claro para todos aquellos que han comenzado la campaña de desprestigio en redes sociales: "Algunos se ha preocupado por el tema económico. No se preocupen tanto. Me lo ha mandado mi hermano y algunos amigos míos. Te ríes porque ves a la gente con el gatillo preparado ahí... Pero bueno que no se preocupen que gracias a mi padre y a mi asesor durante veinte años hemos invertido bien".