David Silva regresa del retiro y anuncia su fichaje por un club de Hong Kong: "Con muchas ganas"

El campeón del mundo con la Selección Española en el Mundial 2010 de Sudáfrica se retiró hace tres temporadas por culpa de una grave lesión de rodilla, pero a sus 40 años ha decidido calzarse de nuevo las botas para defender la camiseta del Supreme Sha Tin

David Silva ha dado una de las grandes sorpresas en el mundo del fútbol ya después de tres años retirado por culpa de una grave lesión de rodilla, el talentoso canario, miembro de la Selección Española que se proclamó campeona del mundo en el Mundial 2010 celebrado en Sudáfrica, ha anunciado que regresa al fútbol profesional para unirse al Supreme Sha tin de Hong Kong.

"Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin en esta experiencia, con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y de la gastronomía en Sha Tin y también del fútbol en Hong Kong por supuesto y deseando ir y con muchas ganas y nos vemos pronto", ha asegurado el jugador grancanario, en un vídeo publicado en su perfil de la red social Instagram.

David Silva está totalmente recuperado de la lesión de rodilla que le hizo retirarse de manera prematura

El club hongkonés, Supreme Sha tin, ha confirmado en la misma red social el fichaje de David Silva, precisando que se ha producido después de que el jugador haya superado unas pruebas médicas. "¡Locura absoluta!", he remarcado el Supreme Sha Tin, dirigiéndose a sus aficionados, a los que promete que pronto anunciará más detalles sobre la incorporación del jugador español.

David Silva se retiró en el verano de 2023 después de sufrir una grave lesión de rodilla, concretamente la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izqueirda. mientras estaba realizando la pretemporada con la Real Sociedad. El de Arguineguín sabía que se tendría que quedar una temporada totalmente en blanco y debido a su edad por entonces, 37 años, decidió colgar las botas a sabiendas que no iba a volver a jugar al mismo nivel, el cual era muy alto ya que era uno de los mejores futbolistas de aquella Real Sociedad.

Ahora, a sus 40 años, David Silva ha decidido volver a jugar al fútbol si bien es cierto que lo va a hacer en el Supreme Sha Tin que juega en la liga de Hong Kong la cual es una de bajo nivel y que no le va a requerir los mismos esfuerzos que el fútbol europeo o americano.

David Silva es uno de los mejores futbolistas de la historia de España, miembro de la generación que ganó el primer Mundial para la Selección Española, en la cual también estaba Pedro Rodríguez quien acaba de anunciar su retirada. El canario destacó en la SD Eibar, en el RC Celta y sobre todo en el Valencia CF. Debido a su talento se hizo un hueco como indiscutible en la Selección Española y también convenció al Manchester City que lo fichó y en donde es considerado una auténtica leyenda.

Una vez dio por finalizada su etapa en la Premier League, David Silva decidió volver a España y aún jugó a un excelente nivel en la Real Sociedad, pero la grave lesión de rodilla en el verano de 2023 le obligó a colgar las botas de manera prematura.