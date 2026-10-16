Lamine Yamal y la frase de Sergio Busquets que le cambió la mentalidad: "Ahora estás en el Barça y todos saben quién eres. Tienes que comportarte"

Lamine Yamal desvela cómo una sanción con la selección española le hizo cambiar su mentalidad y centrarse por completo en el fútbol. El delantero del Barça recuerda la conversación con Sergio Busquets que le hizo madurar: "Estás en el Barça, tienes que comportarte"

Lamine Yamal ha desvelado uno de los episodios que marcaron su crecimiento cuando todavía era un adolescente en La Masia. Antes de convertirse en una de las grandes estrellas del FC Barcelona, el extremo recibió un toque de atención de Sergio Busquets que le hizo cambiar su forma de entender el fútbol y la responsabilidad que conllevaba su ascenso. Una sanción de tres semanas sin poder jugar con la selección fue el origen de una conversación que, según reconoce ahora el propio futbolista, le hizo madurar de golpe.

El internacional español ha recuperado aquella anécdota durante su entrevista con Jorge Valdano en el programa Universo Valdano, de Movistar Plus. Por aquel entonces, Lamine tenía apenas 15 años y ya comenzaba a entrenarse con el primer equipo azulgrana. Su talento apuntaba muy alto, pero todavía tenía que aprender a gestionar todo lo que suponía abrirse camino en la élite. Fue entonces cuando apareció Busquets, capitán del Barça en aquella etapa, para hacerle una advertencia que no olvidaría.

La sanción que provocó la charla con Busquets

El propio Lamine explica que el episodio comenzó con una sanción que le impusieron con la selección española por una acción que cometió junto a otros compañeros. La consecuencia fue quedarse tres semanas sin poder jugar, una situación que terminó llegando a oídos de Busquets cuando el joven delantero subió a entrenar con el primer equipo. "A mí me habían sancionado con la selección por una tontería que habíamos hecho. Tres semanas sin poder jugar", recuerda el futbolista. En uno de aquellos entrenamientos, el centrocampista se acercó a él y le preguntó qué había ocurrido. "Un día que subí a entrenar con el primer equipo, Busi me tomó aparte y me dijo: "¿Qué has hecho con la selección?"", relata Lamine. El tono serio del entonces capitán le hizo comprender que no se trataba de una conversación cualquiera. "Yo me asusté. Se lo expliqué y me dijo: "Ahora estás en el Barça y todos saben quién eres. Tienes que comportarte"".

La frase fue directa y no necesitó mucho más. Busquets le recordó que su situación había cambiado y que, al estar ya cerca del primer equipo del Barcelona, sus actos tenían una repercusión diferente. El consejo de un futbolista con una trayectoria tan importante en el club tuvo un efecto inmediato en el joven extremo.

"Hice un clic": el cambio de vida de Lamine Yamal

Lamine reconoce que aquellas palabras le hicieron reflexionar sobre su comportamiento y sobre el camino que quería seguir. La conversación supuso un punto de inflexión en una etapa decisiva de su formación, cuando empezaba a vislumbrar la posibilidad de convertirse en futbolista profesional. "Pensé: "Tienes que espabilar"", explica al recordar el momento en el que decidió cambiar sus prioridades. A partir de ahí, según cuenta, dejó de lado las salidas y se concentró por completo en el fútbol. "A partir de entonces dediqué toda mi vida al fútbol. Fue un año en el que no salía. Entrenaba, jugaba, descansaba, iba a ver a mi madre. Fútbol, fútbol y fútbol", relata el delantero azulgrana.

Su rutina pasó a girar alrededor de los entrenamientos, los partidos, el descanso y el tiempo con su familia. Lamine entendió que debía aprovechar cada oportunidad para progresar y que su talento tenía que ir acompañado de disciplina. No quería que ninguna distracción pudiera apartarlo del objetivo de llegar a lo más alto.

El futbolista también recuerda el compromiso que se impuso durante aquel periodo: "Me dije que mientras no fuera titular indiscutible, no haría ninguna otra cosa". Una decisión personal con la que buscaba centrarse en su evolución y ganarse un lugar en el equipo.

El consejo de Busquets que le hizo madurar

La anécdota permite conocer una faceta menos habitual de la trayectoria de Lamine Yamal. Su irrupción en el fútbol profesional fue extraordinariamente rápida, pero el propio jugador reconoce que hubo momentos en los que necesitó una llamada de atención para comprender las exigencias que acompañaban a su talento.

Busquets, uno de los grandes referentes del vestuario azulgrana durante años, desempeñó en aquella ocasión un papel que fue más allá de lo estrictamente deportivo. Con una frase sencilla, le hizo ver que representar al Barcelona implicaba una responsabilidad que no dependía de la edad ni de la calidad que tuviera sobre el terreno de juego. La historia también refleja la velocidad con la que cambió la vida del joven extremo. Con solo 15 años ya compartía entrenamientos con futbolistas consagrados, mientras empezaba a asumir que su comportamiento fuera del campo también formaba parte de su crecimiento. Aquel episodio no fue el único factor de su posterior éxito, pero sí uno de los momentos que el propio Lamine identifica como decisivos para su mentalidad. La advertencia de Busquets le sirvió para ordenar sus prioridades y centrarse en su objetivo.