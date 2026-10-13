Fermín López se rinde a Lamine Yamal tras la goleada del Barça: "Es el mejor del mundo"

El Barcelona refuerza su confianza en la Champions tras remontar al Galatasaray (4-1), pero sus protagonistas no se conforman. Fermín López se rinde a Lamine Yamal, Pedri explica por qué pidió el cambio y Lamine señala las claves para afrontar una semana exigente con el equipo azulgrana

El Barcelona salió reforzado de su último compromiso europeo. La victoria ante el Galatasaray (4-1), después de comenzar por detrás en el marcador, dejó buenas sensaciones en el vestuario azulgrana, aunque también deberes pendientes. Fermín López, Pedri y Lamine Yamal analizaron en Movistar+ la reacción del equipo, la capacidad goleadora de la plantilla y los aspectos que todavía debe pulir para competir al máximo nivel en la Champions League.

El conjunto azulgrana tuvo que sobreponerse a un inicio incómodo. Pese a llevar la iniciativa durante varios tramos, el gol del Galatasaray obligó a los de Hansi Flick a cambiar el paso y demostrar que también saben responder cuando el encuentro se complica. Los futbolistas coincidieron en destacar la reacción colectiva, aunque Lamine puso el foco en un aspecto concreto: la toma de decisiones en los metros finales.

Fermín López destaca la conexión con Lamine Yamal

Fermín López reconoció que el tanto inicial del rival alteró el guion del encuentro, pero valoró la capacidad del Barcelona para darle la vuelta al resultado y controlar después el desarrollo del partido. "Se ha puesto extraño con ese gol, aunque dominábamos. Después hemos sabido remontar y hemos sabido gestionar el partido", explicó en los micrófonos de Movistar+.

El centrocampista también dedicó palabras de admiración a Lamine Yamal, con quien mantiene una buena relación dentro y fuera del terreno de juego. Fermín destacó que esa complicidad se refleja en los movimientos ofensivos y en la facilidad con la que ambos se encuentran durante los partidos. "Lamine es un amigo y un gran compañero. Cuando la tiene él siempre busco el desmarque porque me ve y me busca. Es el mejor del mundo y tiene mucha calidad", aseguró. Una conexión que el Barça busca aprovechar para encontrar soluciones ante defensas cada vez más cerradas.

El canterano también quiso rebajar la euforia y recordó que el equipo todavía tiene mucho camino por delante. Aunque considera que el Barcelona atraviesa un buen momento, insistió en que la regularidad será determinante para mantener el nivel durante toda la temporada. "Estamos a un nivel muy alto, pero no sirve de nada. La temporada es muy larga. Estamos en buena dinámica y trabajando bien, pero no hay que relajarse y seguir así", advirtió. Fermín también señaló que el calendario inmediato exigirá máxima concentración, con varios encuentros ante rivales de entidad en los que el equipo quiere mantener su dinámica ganadora.

Lamine Yamal señala el aspecto que debe mejorar el Barcelona

Pese al triunfo, Lamine Yamal no quiso pasar por alto los problemas que el Barcelona encontró en determinados momentos del encuentro. El extremo reconoció que el equipo hizo una buena primera mitad, pero lamentó que algunas decisiones en ataque impidieran aprovechar mejor el dominio azulgrana. "Estamos muy contentos con el resultado. La primera parte también hemos jugado bien. Tuvieron una oportunidad y marcaron. Hemos conseguido volver y eso ha sido muy importante", explicó.

El internacional español considera que el Barcelona debe dar un paso adelante en la definición de las jugadas, especialmente cuando consigue instalarse cerca del área rival. "En la Champions, cuando jugamos bien, en algunas situaciones no tomamos buenas decisiones en el último tercio. Eso hay que mejorarlo", apuntó.

Lamine también destacó la dificultad de jugar en un estadio con un ambiente tan exigente y se mostró satisfecho con la respuesta de sus compañeros. Sus palabras reflejan una de las claves para el equipo de Hansi Flick: transformar el dominio y la circulación de balón en ocasiones más claras para evitar que los partidos se compliquen.

Pedri explica su sustitución y reivindica el fondo de armario

Pedri fue otro de los protagonistas en los micrófonos de Movistar+. El centrocampista explicó que pidió el cambio porque no se encontraba bien físicamente, una decisión que tomó para permitir la entrada de un compañero en mejores condiciones. "Me dolía la barriga y me encontraba un poco mal. Mejor pedir el cambio y que entre otro de refresco", aclaró.

Más allá de ese contratiempo, el canario compartió el diagnóstico de sus compañeros sobre el desarrollo del encuentro. A su juicio, el Barcelona se precipitó en algunas acciones durante la primera mitad, especialmente al intentar encontrar el último pase antes de tiempo. La situación cambió tras el descanso, cuando el conjunto azulgrana encontró más espacios y pudo explotar el talento de sus futbolistas ofensivos. "Me quedo con la reacción del equipo. La segunda parte ha sido espectacular", resumió.

Pedri también salió al paso de las dudas que habían surgido alrededor de la capacidad goleadora del equipo. El centrocampista defendió que el Barcelona cuenta con recursos suficientes para marcar diferencias y subrayó la importancia de los jugadores que entran desde el banquillo. "Tenemos mucha confianza. Se hablaba de que si no teníamos gol, pero estamos demostrando que esta plantilla lo tiene. Solo es el comienzo de la temporada, a seguir", afirmó. En esa misma línea, insistió en que la amplitud de la plantilla permite a Flick introducir cambios sin perder capacidad ofensiva. "Tenemos mucha gente de calidad que entra también desde el banquillo. La plantilla es muy amplia y muy buena. Se está viendo", añadió.