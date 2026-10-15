Gavi sorprende al recordar sus inicios en La Masia: "No quería salir de mi pueblo"

El centrocampista de Los Palacios echa la vista atrás para recordar cómo afrontó su llegada a la cantera azulgrana cuando todavía era un niño y recuerda que no quiso separarse de sus amigos; sus padres lo acompañaron en aquella aventura que terminó cambiándole la vida

Gavi es hoy uno de los futbolistas más conocidos de España, pero su historia comenzó muy lejos de la vida de la que hoy puede presumir. Antes de convertirse en futbolista del primer equipo del FC Barcelona y en internacional con la selección española, el centrocampista tuvo que tomar una decisión que no resultaba sencilla para un niño de apenas 11 años. Con esa tierna edad tuvo que abandonar Los Palacios y Villafranca para trasladarse a Barcelona y comenzar una nueva vida en La Masia.

El propio jugador ha recordado en diferentes entrevistas cómo vivió aquella complicada decisión, marcada por las dudas iniciales, el apoyo de sus padres y un cambio de vida que acabaría siendo decisivo para su carrera. En una conversación con France Football, Gavi explicó cómo fue su llegada a la Ciudad Condal. "Mis padres me acompañaron porque yo tenía diez u once años cuando fui al Barça. Vivíamos en las Ramblas", recuerda.

Gavi no quería abandonar Los Palacios ni separarse de sus amigos

El salto a la cantera azulgrana suponía una oportunidad extraordinaria para seguir creciendo como futbolista, pero también significaba dejar atrás todo lo que conocía. Su pueblo, sus amigos y su entorno formaban parte de su vida cotidiana, por lo que la idea de marcharse tan lejos no le convencía inicialmente.

Así lo reconoció al recordar aquellos momentos en los que todavía no era consciente de todo lo que podía depararle el fútbol. "Era muy pequeño y no quería salir de mi pueblo, separarme de los amigos. Era cambiar de vida totalmente".

Sus padres, sin embargo, entendieron que aquella oportunidad podía marcar su futuro y decidieron acompañarlo durante los primeros meses. La familia se instaló en Barcelona para que el joven centrocampista no tuviera que afrontar solo una transformación tan importante a una edad tan temprana. Vivir juntos en Las Ramblas le permitió adaptarse progresivamente a la ciudad y a las exigencias de una cantera de primer nivel.

Sus padres fueron fundamentales en su adaptación a La Masia

La presencia de su familia resultó determinante en aquella complicada etapa. Gavi tuvo que acostumbrarse a una realidad completamente diferente, tanto en lo personal como en lo futbolístico, pero el apoyo de sus padres le ayudó a superar muchas dificultades.

La adaptación, además, terminó siendo más rápida de lo que podía imaginarse al principio. Lo que inicialmente le generaba incertidumbre fue convirtiéndose poco a poco en su nueva normalidad, hasta el punto de que el centrocampista acabó encontrando su sitio en la estructura formativa del Barcelona.

Su madre, de hecho, continúa muy pendiente de él, especialmente cuando se acerca un partido. El propio futbolista explicó cómo intenta tranquilizarla antes de saltar al terreno de juego. "Siempre antes de ir al partido me dice: 'Ten cuidado, no te metas en ninguna pelea'. Intento siempre que se tranquilice ella y que esté lo más tranquila posible".

Una preocupación comprensible teniendo en cuenta la intensidad con la que Gavi vive el fútbol. Su carácter competitivo, su energía y su manera de disputar cada balón se han convertido en algunas de sus señas de identidad desde que comenzó a destacar en las categorías inferiores.

De las dudas iniciales a convertirse en una referencia del Barça

La historia de Gavi en La Masia también estuvo marcada por un contratiempo durante sus primeros meses. Debido a la sanción de la FIFA al Barcelona, pasó alrededor de seis meses sin poder disputar partidos oficiales. Una situación complicada para un niño que solo quería jugar al fútbol y que llegó a buscar alternativas para seguir compitiendo, como participar en una liga de fútbol sala de su colegio.

Con el paso del tiempo, el sevillano fue quemando etapas hasta alcanzar el primer equipo, donde debutó en 2021. Su evolución le permitió hacerse un hueco entre los futbolistas más prometedores de su generación y ganarse también un sitio en la selección española.

Su trayectoria, eso sí, no ha estado exenta de obstáculos. Las graves lesiones sufridas en los últimos años le obligaron a afrontar largos procesos de recuperación, incluida una importante ausencia en 2023 y otra baja en 2025 por una intervención en el menisco. Ahora, el centrocampista continúa trabajando para recuperar su mejor versión y volver a tener protagonismo bajo las órdenes de Hansi Flick.