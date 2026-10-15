Thierry Henry explica la 'pseudo-rabona' de Lamine Yamal y el '10' del Barça responde

El exdelantero francés analizó con el joven talento azulgrana su espectacular regate ante el Galatasaray y recibió una contundente contestación sin descartar una sola opción de conquistar todos los títulos esta temporada

Lamine Yamal firmó una de esas acciones que quedarán para siempre en el recuerdo y en la historia del fútbol. La falsa rabona, la 'pseudo-rabona' o la "casi rabona", como él mismo la bautizó, un regate de lo más memorable que ya forma parte de la galería de los 'highlights' de la Champions League.

El extremo del FC Barcelona firmó una verdadera exhibición en la victoria por 1-4 ante el Galatasaray en Estambul, donde volvió a demostrar que su repertorio técnico no tiene límites. Con su nueva finta engañó a su marcador y encontró el espacio necesario para continuar la acción ofensiva casi sobre la línea de fondo para dar la asistencia de gol a su compañero Anthony Gordon.

Esta genialidad tampoco pasó inadvertida para Thierry Henry. La leyenda francesa, que defendió la camiseta del conjunto azulgrana durante varios años, tuvo la oportunidad de conversar con el internacional español en una entrevista para CBS Sports junto a Kate Abdo y Micah Richards. El exfutbolista no escondió su admiración por el nivel que está mostrando el joven atacante y comenzó la conversación con un elogio directo.

"Lamine, enhorabuena otra vez. Lo que estás haciendo es increíble, no sé qué decir más", le reconoció el astro francés, que quiso conocer de primera mano cómo había preparado una acción tan llamativa. Más allá de la espectacularidad del movimiento, al francés le interesaba descubrir qué había detrás de una jugada que dejó sin respuesta al defensor del Galatasaray.

Lamine Yamal explica cómo se le ocurrió la pseudo-rabona

El futbolista de Rocafonda no atribuyó su regate únicamente a la improvisación. Lamine Yamal explicó que había observado durante los últimos encuentros el comportamiento de los defensores cuando conseguía alcanzar la línea de fondo. Esa lectura le permitió detectar una oportunidad para sorprender a sus rivales y generar el espacio que necesitaba para superar al marcador. "Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo. Veía la oportunidad, veía que me podía salir... Es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento", explicó el '10' azulgrana.

El propio Lamine profundizó en esa manera de entender el fútbol y buscó la complicidad de Henry, que durante su carrera también destacó por su velocidad y capacidad para desequilibrar a los rivales. "Siempre intento utilizar las fintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean fintas para coger espacio nos dan la vida", añadió el internacional español.

Lamine Yamal no se esconde con el objetivo del triplete

La conversación dejó también otra declaración destacada. Después de analizar la espectacular acción individual, Thierry Henry quiso conocer las aspiraciones del Barcelona para esta temporada y preguntó directamente al joven atacante si veía posible conquistar el triplete.

La respuesta de Lamine Yamal fue inmediata, sin titubeos y con una declaración de confianza en las posibilidades del conjunto dirigido por Hansi Flick. "Siempre. Somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo", respondió el extremo, dejando claro que el vestuario azulgrana no renuncia a ninguno de los grandes objetivos del curso.

El futbolista afronta una temporada en la que vuelve a tener un papel protagonista en el proyecto culé. Su capacidad para marcar diferencias en los metros finales le convierte en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo, especialmente en los partidos europeos, donde los detalles individuales pueden terminar decidiendo una eliminatoria.

Una exhibición decisiva en Estambul

La 'pseudo-rabona' se consagra como una de las imágenes más destacadas de una noche europea que confirma la influencia del internacional español en el fútbol. Su capacidad para desequilibrar, generar ocasiones y encontrar soluciones ante defensas cerradas vuelve a situarle en el centro de todas las miradas y como uno de los principales candidatos para ganar el Balón de Oro.

Henry, que conoce de primera mano las exigencias de vestir la camiseta del FC Barcelona y competir al máximo nivel, no dudó en reconocer el talento del joven atacante. Sus elogios se suman a las muestras de admiración que está despertando un futbolista que, a sus 19 años, continúa ampliando su repertorio y asumiendo responsabilidades en los grandes escenarios.

La conexión con CBS Sports dejó, además, una última anécdota. Micah Richards avisó a Lamine de que iría a verle la próxima semana. El azulgrana trató de averiguar si se refería a Madrid (para el Clásico) o a París (por el partido de la tercera jornada de la Champions ante el PSG. Kate Abdo y el propio Richards aclararon que se encontrarían en el choque continental en la capital francesa. El extremo, que al principio optó por hacer la entrevista en castellano, se despidió en inglés con un "okay, see you, my friend", poniendo así el broche a una intervención en la que tiró de descaro y ambición a la hora de acaparar protagonismo.