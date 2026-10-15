El Barça descubre su nueva camiseta para el Clásico: un precio no apto para todos los bolsillos

El club azulgrana presenta su equipación especial para medirse al Real Madrid el próximo 25 de octubre, una edición exclusiva y limitada junto al rapero estadounidense Tyler, The Creator que ya está a la venta

El FC Barcelona ya tiene camiseta para el primer Clásico de la temporada. El conjunto azulgrana volverá a unir fútbol, música y moda en una nueva colaboración con Spotify, que esta vez tendrá como protagonista al artista estadounidense Tyler, The Creator. El logotipo de GOLF WANG, la marca de ropa y universo creativo fundada por el rapero, lucirá en el pecho de la elástica que vestirá el equipo de Hansi Flick ante el Real Madrid el próximo domingo 25 de octubre.

La equipación ya está a la venta desde este jueves en las tiendas oficiales del club y a través de diferentes canales de distribución. Lo que más está llamando la atención de este lanzamiento es su precio, especialmente en las versiones reservadas para coleccionistas, que rozan los 3.000 euros, una cantidad al alcance de muy pocos bolsillos para hacerse con una camiseta especial que lucirán los futbolistas azulgranas en uno de los partidos más esperados del año.

La presentación también llega con una novedad importante respecto a las anteriores colaboraciones entre el Barça y Spotify. Por primera vez, el artista elegido no se limitará a aportar su marca para sustituir el logotipo habitual de la plataforma, sino que asumirá también la dirección creativa de la campaña gráfica y audiovisual vinculada al lanzamiento.

Tyler, The Creator, una de las figuras más reconocibles de la escena musical estadounidense, combina hip-hop, R&B, soul y funk con sonidos experimentales y una estética muy personal. Su canción 'See You Again' supera los 3.000 millones de reproducciones en Spotify, una muestra de la dimensión internacional que ha alcanzado su carrera.

De 499,99 a 2.999,99 euros: los precios de la camiseta

El Barça ha preparado diferentes ediciones limitadas de la equipación especial para el Clásico. La opción más exclusiva está reservada a quienes estén dispuestos a realizar un desembolso extraordinario para hacerse con una pieza de coleccionista.

En concreto, el club ha puesto a la venta 22 camisetas de calidad Match, firmadas por los jugadores y las jugadoras titulares de los dos encuentros: el Clásico masculino del 25 de octubre y el partido que disputará el Barça Femenino frente al Granada el día anterior. Estas unidades tienen un precio de 2.999,99 euros. A ellas se suman otras once camisetas firmadas por el propio Tyler, The Creator, que comparten ese mismo precio. En total, son 33 unidades destinadas a quienes buscan una pieza especialmente exclusiva de esta colaboración.

Para los aficionados que quieran lucir la equipación sin llegar a esas cifras, también existe una alternativa más accesible, aunque tampoco precisamente económica. El club ha puesto a la venta 1.899 unidades de la edición Players Edition, con un precio de 499,99 euros.

La diferencia entre ambas versiones está marcada por su exclusividad y las firmas que incorporan, factores que convierten las unidades más limitadas en artículos dirigidos principalmente a coleccionistas.

Una colección que va más allá del fútbol

La colaboración entre el Barcelona, Spotify y GOLF WANG no se limita a la camiseta que vestirá el primer equipo ante el Real Madrid. La iniciativa incluye una colección de ropa y accesorios desarrollada junto a Nike que traslada al universo azulgrana la identidad visual de la marca estadounidense.

La propuesta incluye una chaqueta bomber de 499,99 euros, conjuntos de estética retro y otros con estampado de leopardo por 179,99 euros, camisetas de 69,99 euros y sudaderas de algodón de 169,99 euros. También se comercializan calcetines y gorros por 49,99 euros, además de otros accesorios como una bufanda de la colaboración, disponible por 69,99 euros.

Con esta colección, el club busca ampliar el alcance de su marca más allá del terreno de juego y conectar con seguidores interesados tanto en el fútbol como en la música y la moda urbana.

El Barça estrenará la camiseta antes del Clásico

Aunque el gran escaparate será el enfrentamiento contra el Real Madrid del domingo 25 de octubre, el estreno de la equipación tendrá lugar un día antes. Será el equipo femenino del Barça quien la luzca por primera vez, en su encuentro de Liga F frente al Granada, previsto para el sábado 24 en el Estadi Johan Cruyff.

Ese mismo día, Spotify celebrará en Barcelona la Copa de Golf, un evento que combinará música, fútbol y moda para presentar la colaboración. La cita contará con Yung Taco como protagonista de la sesión principal de DJ, acompañado por Bexnil, Alu Nuenga, Duna y Mushkaa.

Del mismo modo, el club ha anunciado que la camiseta especial estará disponible en el videojuego eFootball a partir del 23 de octubre.

Tyler, The Creator toma así el relevo de artistas como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo, que ya protagonizaron anteriores ediciones de esta iniciativa, fórmula con la que el Barcelona continúa explotando la conexión entre deporte y entretenimiento.