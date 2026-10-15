José Ramón de la Morena, periodista: "Pau Cubarsí es el yerno ideal. No va anillado ni tatuado y está pendiente de terminar su carrera"

El central del FC Barcelona sigue deslumbrando y batiendo récords sobre el césped a sus 19 años, pero fuera del futbol también destaca por ser un futbolista alejado de los estereotipos y sin gustos estrafalarios

Con solo 19 años, Pau Cubarsí cumple ya su cuarta temporada en el FC Barcelona, con el que se estrenó en un partido de Copa del Rey en enero de 2024, cuatro días antes de cumplir 17 años. Otros debutan y luego atraviesan un periodo de aclimatación a la elite de forma progresiva. Pero en el caso del central catalán no fue así. Aquella temporada la acabó con 24 partidos y casi 2.000 minutos de juego a las órdenes de Xavi Hernández. Y desde entonces, su crecimiento ha sido imparable, por lo que nadie duda de que, pese a su juventud, sea ya uno de los grandes pilares del conjunto azulgrana, cuya camiseta ya ha defendido en 135 ocasiones

Con la selección española, por su parte, su precocidad también es histórica. Debutó al poco de dar el salto en el Barça, en marzo de 2024, y no ha dejado de contar para Luis de la Fuente. Un dato revelador: a su edad ha jugado más del triple de partidos como internacional absoluto (23) que el que para muchos es el mejor central de la historia de la 'Roja', Sergio Ramos, que solo había disputado 7 choques.

Pero quienes seguía de cerca su evolución en la cantera culé, a la que llegó procedente del Girona en 2018, ya aventuraban desde hace tiempo que Pau Cubarsí estaba destinado a ganarse un sitio entre las estrellas. Fue quemando etapas a una velocidad de vértigo y ni siquiera llegó pasar por el Juvenil A de División de Honor. Jugo una temporada en el B y de ahí dio el salto al Barça Atlètic, donde le bastaron 9 partidos para dar su siguiente paso. Una meteórica carrera que parece no tener límites.

Los elogios de José Ramón de la Morena a Pau Cubarsí: "Me hace muy feliz porque tiene una naturalidad fantástica"

Junto a él, otros precoces talentos como Lamine Yamal y Marc Bernal ya brillaron en la última Liga FC Futures internacional conquistada por el FC Barcelona, torneo cuya última edición ha sido conquistada este mismo mes por el Real Betis. Fue hace apenas siete años, en 2019, en Nueva York, con una goleada sobre Real Madrid en la final por 6-1 que aún recuerda José Ramón de la Morena, cuya Fundación, que trabaja de manara conjunto con LaLiga, está en el origen del torneo de fútbol sub 12 más importantes del mundo.

Echando la vista atrás, el periodista, sin embargo, resalta otro aspecto del defensa nacido en Estanyol que a día de hoy le sigue sorprendiendo, pues se trata de un futbolista alejado de los estereotipos y con una personalidad muy marcada pese a su juventud, sin gustos estrafalarios ni declaraciones altisonantes. "En esa generación estaban Pau Cubarsí o Marc Bernal, pero sobre todo Cubarsí me parecía un talento también inimitable y me hace muy feliz, porque además tiene una naturalidad fantástica. Con todo mi respeto a todo el mundo y a las costumbres de cada uno, pero no va ni anillado, ni tatuado, ni empapelado, está pendiente de terminar su carrera, hizo su selectividad... No sé, me parece un chaval ejemplar, es el yerno ideal", aseguró en DAZN.

Borja Iglesias también se sorprendió de su naturalidad: "Ha usado el mismo bañador todo el verano"

Una forma de ser que, por ejemplo, también puso de relieve su compañero en la selección española, Borja Iglesias, en el programa 'La Resistencia', donde bromeó sobre las vacaciones del catalán tras proclamarse campeón del Mundial y llevarse además el premio al Mejor Jugador Joven, lo que además le ha valido para estar nominado al Balón de Oro y ser el gran favorito para conquistar el Golden Boy, con el que el diario italiano Tuttosport reconoce al mejor futbolista del mundo menor de 21 años.

"Madre de Dios, vaya Mundial se ha marcado, ha sido un desfase. No sé si has visto su verano en Instagram. Con sus amigos, con una paella en chanclas... Me hizo gracia, aunque no le dije nada, un 'tuit' de alguien que decía 'El puto Cubarsí, que ha sido el mejor jugador joven del Mundial y ha usado solo el mismo bañador todo el verano'. ¡Qué puto amo!", destacó entre risas el delantero gallego.