El 'fichaje' de Morata por el Córdoba revoluciona las redes: "Ojalá pudiera agradecerle a la gente de Córdoba todo el cariño que me dan"

Una fotografía de Álvaro Morata vestido del Córdoba CF durante su infancia se ha hecho viral en redes sociales, despertando la ilusión de la afición blanquiverde, que pide su fichaje. Y es que tras el Córdoba y Morata existe una relación personal muy potente: "Muchas Semanas Santas en Córdoba..."

Álvaro Morata, quien fuera capitán de la Selección Española, vive un momento complicado en el plano deportivo. El delantero madrileño, que el pasado verano firmó por el Leganés como fichaje estrella, todavía no ha conseguido marcar en LaLiga Hypermotion con el conjunto pepinero. Una sequía goleadora en Segunda que alarga su crisis deportiva, la cual viene arrastrando desde el pasado curso en Italia, donde defendió la elástica del Como, club al que todavía pertenece.

Ahora, Morata ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales por una fotografía en la que aparece de niño con la camiseta del Córdoba y que se ha viralizado en las últimas horas. Una imagen que ha despertado la ilusión de muchos seguidores cordobesistas, que ya piden su fichaje en numerosos comentarios que pululan por Internet.

La infancia de Morata en Córdoba y su foto con la camiseta del Córdoba CF

La estampa de Morata como blanquiverde no es una simple anécdota. Detrás de esa fotografía existe una historia personal que explica el cariño que el internacional español siente por Córdoba, una ciudad en la que pasó buena parte de su infancia por cuestiones personales y donde conserva amistades y recuerdos de juventud. Así lo ha reconocido el propio futbolista en diversas ocasiones. "Gran parte de mi infancia la he pasado en Córdoba. Tengo recuerdos maravillosos aquí. Solo puedo agradecer a la gente de Córdoba cada vez que vengo aquí, el cariño que me dan. Ojalá pudiera devolvérselo uno a uno a todas estas personas. Hoy me han ayudado a seguir peleando", dijo el delantero madrileño en 2024, después de jugar con la Selección en El Arcángel.

Aquella noche, Morata vivió una montaña rusa de emociones. Falló un penalti ante Serbia, pero la grada cordobesa no dejó de animarle. El público coreó su nombre y le mostró su apoyo hasta que consiguió marcar, un gol que celebró con rabia y alivio. Su agradecimiento posterior dejó claro que lo suyo con Córdoba no se trataba de una relación circunstancial con la ciudad. Córdoba forma parte de su historia personal y el cariño que recibe allí tiene un significado especial para él.

En medio de su sequía goleadora, su pasado cordobés y ese cariño recíproco entre Morata y Córdoba vuelve a cobrar protagonismo gracias a una fotografía suya que se ha hecho viral. Una imagen que ha hecho soñar a los aficionados blanquiverdes con su posible fichaje, aunque no hay nada al respecto.

En 2013, cuando Morata aún estaba en el Castilla, también se cruzó con el Córdoba en Valdebebas. Un encuentro en el que Álvaro Morata brilló con luz propia, imponiéndose el filial madridista a los blanquiverdes. Tras aquel encuentro también tuvo palabras de recuerdo para Córdoba: “Muchas Semanas Santas en Córdoba… Espero que a final de temporada el Córdoba esté en Primera! Un abrazo”. Y así fue, año y medio después el Córdoba acabó consiguiendo su ansiado ascenso y Álvaro Morata no escatimó en redes para felicitar al Córdoba CF por su ascenso a la máxima categoría del fútbol español: “¡Muchísimas felicidades al Córdoba por su ascenso a Primera!”.

Álvaro Morata, en Córdoba con la Selección Española.

Sus amigos desvelan cómo nació su cariño por Córdoba

COPE Córdoba ha profundizado ahora en los orígenes de Morata en Córdoba, hablando con Quique Gómez y Pepe Rebollo, amigos de su infancia en Córdoba: "Venía mucho por nuestro barrio y jugábamos con él al fútbol en el césped de la piscina". Una amistad que aún perdura hoy día. Y es que ambos amigos recuerdan al pequeño Morata como un niño tímido que hacía amigos a través del fútbol y el deporte: "Siempre decía que su ídolo era Fernando Torres".

"Es un chaval que sigue conservando sus raíces y siempre que puede tiene detalles con nosotros", recuerdan sus amigos cordobeses sobre un Álvaro Morata que llegó a convertirse en el cuarto máximo goleador de la Selección Española y campeón de la Eurocopa 2024 como capitán, aunque finalmente acabó cayéndose del grupo que este pasado verano se alzó con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La amistad entre los tres amigos sigue intacta, hasta el punto de invitarlos a la final de la Eurocopa 2024 o a su boda en Venecia.

Morata no encuentra el gol con el Leganés

Como publicó ESTADIO Deportivo el pasado 13 de octubre, la situación deportiva de Morata empieza a ser preocupante en Leganés. El delantero llegó al conjunto pepinero cedido por el Como italiano para aportar experiencia, calidad y goles a un equipo que aspiraba a contar con uno de los nombres más reconocibles de la categoría. Sin embargo, su estreno goleador en la competición liguera sigue resistiéndose.

Morata ha disputado seis encuentros con el conjunto pepinero sin conseguir marcar. Su último tanto en una competición doméstica se remonta al 24 de mayo de 2025, cuando militaba en el Galatasaray. Desde entonces, ni su paso por el Como ni su llegada al fútbol español han servido para poner fin a una sequía que empieza a pesar sobre un delantero acostumbrado a competir al máximo nivel. Y es que Italia tan sólo vio portería en la Copa de Italia.

La afición del Córdoba sueña con su fichaje

La fotografía de Morata vestido de blanquiverde, sumado a su actual momento en el Leganés, ha provocado una oleada de comentarios de seguidores del Córdoba CF que imaginan al delantero defendiendo algún día la camiseta cordobesista. Nadie duda de que Morata es un goleador con una trayectoria internacional que busca recuperar su confianza y la afición del Córdoba tiene claro que no hay mejor destino para ello que El Arcángel, donde es muy querido por todos.

Sin embargo, una cosa es el deseo de los seguidores y otra muy distinta la realidad del mercado. Morata juega actualmente en el Leganés en calidad de cedido por el Como, y, más allá de la propia especulación de los aficionados cordobesistas, no hay indicios que permitan pensar de nada más allá. La prioridad de Morata a día de hoy es recuperar el gol en Leganés y ayudar al conjunto pepinero a superar su mala dinámica. La historia entre Morata y el Córdoba tendrá que esperar un poco más.