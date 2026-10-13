La preocupante sequía goleadora de Morata: cerca de dos años sin marcar en liga

El delantero madrileño continúa sin ver puerta desde su llegada a Butarque, mientras el conjunto pepinero atraviesa una mala dinámica de resultados que aumenta la presión sobre el equipo

Álvaro Morata todavía no ha conseguido estrenarse como goleador en LaLiga Hypermotion. El delantero del Leganés ha completado seis de las nueve jornadas que se llevan disputadas en el campeonato hasta ahora, sin encontrar el camino del gol, una situación que contrasta con las expectativas generadas por su llegada al conjunto pepinero. El último tanto oficial del ex capitán de la Selección Española fue en la Copa Italiana allá por el mes de enero ante la Fiorentina, pero la competición liguera se le sigue resistiendo. De hecho, se marchó de la Serie A la pasada temporada sin anotar ni un solo gol en su andadura por Como. Para ver un gol de Morata en competición doméstica hay que remontarse hasta su etapa en Turquía, con el Galatasaray, el 24 de mayo de 2025. Más de 500 días después, todavía no ha celebrado un tanto en liga.

Su experiencia en la élite del fútbol europeo y su trayectoria con la Selección Española invitaban a pensar que podía convertirse en una de las referencias ofensivas de la categoría, aunque su adaptación no está siendo tan sencilla como se esperaba desde un inicio.

Un fichaje que llamaba a la ilusión

La incorporación de Morata al conjunto pepinero supuso una de las transferencias más llamativas de los últimos años en la categoría de plata. El atacante aterrizó en Butarque después de su breve etapa en el Como 1907, con el objetivo de marcar diferencias en un conjunto que aspira a ascender a Primera división en esta temporada.

Sin embargo, el gol continúa resistiéndose. Tras seis jornadas en las que ha participado, el madrileño sigue sin inaugurar su cuenta particular en el campeonato liguero, un registro que empieza a llamar la atención al tratarse un delantero de tal calibre como el suyo, y las grandes expectativas que se generaron en la vuelta del ariete al fútbol español.

Una mala dinámica colectiva

La situación individual de Morata coincide, además, con un momento complicado para el Leganés. La pasada temporada, el equipo madrileño sufrió en exceso para mantener la categoría a pesar de ser un recién descendido. No fue hasta la última jornada, en un partido a vida a muerte frente al Mirandés que no selló la permanencia. El conjunto pepinero ha encadenado tres derrotas consecutivas frente al Castellón, Cádiz y el Almería, una racha que ha aumentado las dudas en torno al equipo y pone en entredicho a su entrenador. En esos encuentros, los madrileños además de perder, no han anotado un solo gol en ninguno de ellos.

La última derrota fue a domicilio frente a la UD Almería, un partido que acabó 3-0, una goleada que prolonga las pésimas sensaciones tras la derrota en Cádiz. Morata fue titular, pero no pudo ayudar a su equipo a cambiar el desarrollo del encuentro y fue sustituido en el minuto 71. El resultado volvió a evidenciar las dificultades ofensivas y defensivas de un Leganés que ha encajado 9 goles en los últimos tres encuentros ligueros y, que además de esto no ha podido anotar ni un solo gol.

Rubén Albés respalda al delantero

En las últimas ruedas de prensa, Rubén Albés ha salido en defensa del delantero. El técnico cuestionó que se responsabilizara al delantero de los problemas del equipo.

El respaldo del entrenador no quita la necesidad de que el atacante encuentre su mejor versión. Tras varias jornadas disputadas y todavía sin marcar en Segunda división, Morata afronta el reto de romper su sequía y comenzar a justificar las expectativas que se han depositado sobre él. Su primer gol puede convertirse en un impulso importante tanto para su confianza como para un Leganés que necesita revertir esta mala situación cuanto antes.