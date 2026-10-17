Joaquín Caparrós explica su lucha contra la enfermedad: "El bicho este es un cabrón y hay días que viene más cabreado"

El presidente de honor del Sevilla FC demuestra su espíritu guerrero y, sin ocultar que hay mañanas en las que cuesta levantarse para ir al gimnasio o caminar, resaltar "el chute de energía" que le da sentirse tan apoyado y confía en volver a dejarse ver por el Sánchez-Pizjuán "a partir de enero"

Es el actual presidente de honor del Sevilla FC, también es el entrenador que más veces ha dirigido al equipo nervionense en partido oficial y en unos meses espera volver a dejarse ver más a menudo por el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en los días de partido. Joaquín Caparrós (70 años) se mantiene con ese carácter guerrero que siempre ha inculcado a sus equipos y lucha cada día, en unos con más fuerzas que en otros, por derrotar al cáncer de colon que le fue diagnosticado a inicios de este pasado verano y que se suma a la leucemia que padece desde 2019. Esta situación le ha obligado a dar un paso al costado y, de manera emocionante, admite que ahora mismo "el único entrenamiento" que tiene es el de "salir de esta".

"Ahí estamos, peleando, peleando pero bien. Animado por la familia, por los amigos y por la gente del fútbol, que te dan un chute de energía", ha manifestado Caparrós en una entrevista concedida a Radio Marca en la que ha explicado cómo es su nuevo día a día después de más de tres décadas ininterrumpidas en los banquillos y ha analizado el choque correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports que este domingo enfrentará al Real Madrid y a su Sevilla en el Santiago Bernabéu.

El nuevo día a día de Joaquín Caparrós alejado del césped y centrado en su recuperación

Caparrós no para de recibir apoyo de todo tipo. Su figura ha sido ensalzada en los encuentros que el Sevilla FC ha disputado en este primer tramo de la 26/27 contra equipos que también fueron entrenados por el utrerano, como el Athletic Club o el RC Deportivo de La Coruña. Además, con motivo del duelo que la selección española jugó ante la de Croacia en el coliseo de Nervión, el presidente de la RFEF encabezó una comitiva que se acercó hasta la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para hacerle una visita y transmitirle en persona esos ánimos para dejar atrás esa maldita enfermedad que el Sevilla FC anunció a finales de junio.

Paseos matinales, un poco gimnasio y mucho tiempo en casa -sobre todo para ver mucho fútbol- componen su nueva rutina diaria. "Ahora sólo me pongo el chándal cuando voy al gimnasio. Hay veces que por circunstancias no voy con la continuidad que debería porque el bicho este es un cabrón y hay días que te viene más cabreado que otras veces", explicó Caparrós sobre la siempre dura lucha contra su enfermedad. "Te levantas con el chándal y te lo tienes que quitar y esperar al día siguiente a ver cómo te encuentras. Mi entrenamiento ahora es intentar salir de esta", añadió con espíritu resiliente.

Cree que el Sevilla tiene opciones de romper su larga sequía en el Santiago Bernabéu

"Estoy viendo casi todos los partidos. Es mi pasión y, por lo tanto, lo hago y lo seguiré haciendo siempre. Estoy viendo hasta Primera RFEF, partidos de todas las categorías", confesó Caparrós, antes de analizar el choque entre el Sevilla FC y el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho, que está decepcionando mucho hasta la fecha: "No me está gustando. Me está gustando el Barça. Yo esperaba un equipo más agresivo, más de presión arriba, de someter al contrario...".

"El Real Madrid tiene un plantillón, pero construir un equipo en el que vayan todos a una requiere tiempo y mucho trabajo", recordó, en descarga de Mourinho antes de mostrar su confianza en el Sevilla FC de Luis García Plaza: "Está en una línea ascendente, es un equipo que compite muy bien". Junto al equipo de su alma, nadie despierta tantas pasiones en Caparrós como la selección española de su amigo Luis de la Fuente. "Todas las selecciones de Europa y del resto del mundo quieren copiarnos. Nosotros somos un equipo muy equilibrado, defendemos bien y atacamos mejor", analizó todo un experto de este deporte.