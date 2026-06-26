El Sevilla muestra su "máximo apoyo" a Caparrós, diagnosticado de cáncer de colón

El entrenador utrerano, historia viva en Nervión y actual presidente de honor del club, ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico

El Sevilla FC ha informado este viernes de que Joaquín Caparrós, leyenda del club de Nervión, sufre cáncer de colón. Como no podía ser de otro modo, desde el club de Nervión le han trasladado todo su apoyo y su cariño, siendo también muchos los aficionados que han reaccionado enseguida para enviarle mensajes de ánimo ante esta nueva enfermedad del que es el entrenador con más partidos oficiales en la historia del conjunto blanquirrojo, 241 en total, sentándose en su banquillo hasta en cuatro etapas diferentes.

Entre medias, además, el que fuese también técnico de Recreativo de Huelva, Villarreal, Deportivo de La Coruña, Athletic, Mallorca, Levante, Granada u Osasuna, por citar su experiencia en la elite nacional, ejerció asimismo como director deportivo de un Sevilla FC donde actualmente ostenta el cargo honorífico de presidente de honor. Todo un mito para el sevillismo que, a sus 70 años, afronta ahora esta nueva batalla con la fuerza que le transmiten los suyos.

El comunicado del Sevilla FC: "Nunca te rindas"

"El Sevilla FC desea transmitir su máximo apoyo y cariño a nuestro Presidente de Honor, Joaquín Caparrós, quien ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El querido ex entrenador sevillista, que cuenta con todo el apoyo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general, ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico. El Sevilla FC quiere igualmente desearle una pronta recuperación, para la que sin duda Joaquín tirará de su casta y coraje habituales. ¡Nunca te rindas, Joaquín!", apunta el comunicado emitido por la entidad blanquiorroja.

Ya tuvo que afrontar una leucemia en 2019

Se da la circunstancia, además, de que Caparrós ya sabe lo que es superar una enfermedad así, pues en 2019, en el segundo de sus regresos al conjjunto sevillista, le fue diagnosticada una leucemia linfática crónica. Él mismo se encargó de anunciarlo tras un partido junto a José Castro y Monchi, por entonces presidente y director deportivo sevillistas. Pero no fue obstáculo pata que volviese a entrenar: primero a la selección de Armenia, su tercera aventura en el extranjero tras el Neuchatel Xamax suizo y el Al-Ahli SC de Qatar, y por último al propio Sevilla FC en los últimos siete partidos de la 24/25, firmando la permanencia.

El mensaje del Recreativo de Huelva: "Mucho ánimo, míster"

Junto al club de sus amores y a los aficionados, tampoco han faltado los mensajes de apoyo de ex futbolistas y profesionales del mundo del fútbol, así como de otros clubes, siendo uno de los primeros en reaccionar el Recreativo de Huelva, al que ascendió a Segunda división. "Desde el Decano te mandamos toda nuestra fuerza albiazul en estos momentos difíciles. Mucho ánimo, míster", publicó la entidad onubense.