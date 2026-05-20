Joaquín Caparrós apadrina una nueva edición del Mundialito de la Inmigración

La Fundación 1890, del Sevilla FC, vuelve a mostrar su compromiso con el Mundialito de la Inmigración, desarrollándose la 19ª edición en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios; en una presentación con muchos detalles

Sevilla es una de esas ciudades que sigue mostrando su compromiso con los actos sociales, con dos clubes de fútbol que saben la importancia en el apartado social y es por ello que, a través de sus fundaciones, siguen mostrando el carácter de ambos equipos. El Sevilla FC, en este caso, sigue cumpliendo su tradición y ha presentado en este mes de mayo una nueva edición del Mundialito de la Inmigración, celebrándose los días 30 y 31 de mayo. Joaquín Caparrós, presidente de honor del club sevillista, ha estado presente en el Pabellón de Marruecos de la Expo 92' junto a los futbolistas Akor Adams y Millaray Cortés.

Varias han sido las ediciones que se han celebrado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, que han dejado grandes imágenes de solidaridad en cada uno de sus encuentros, con el ánimo de querer dar ejemplo de todos los valores deportivos que este deporte tiene. Este pabellón ha abierto sus puertas al público cerca de la 13:00 de la tarde, cuando han llegado los distintos jugadores junto a Martagón. Estando ya allí Joaquín Caparrós, han posado ante los medios de comunicación presentes en una foto institucional, con importante representación de las entidades colaboradoras.

El futbolista nigeriano y la chilena han sido los encargados de extraer las bolas de este sorteo, posando posteriormente cada uno de los representantes de los equipos que van a disputar este torneo. Entre los participantes, había ilusión, ya que es una fecha que mantiene la importancia de lo que es el deporte, con muchas historias que contar que hacen aún más especial este torneo. En el acto también ha habido momentos para las risas, con uno de los representantes reclamando a Akor Adams que pudiese mover las bolas del bombo del sorteo, haciéndolo el nigeriano minutos después. Esta es una muestra de la capacidad social que este torneo tiene.

Caparrós, contundente en el mensaje de orgullo sevillista

"Hay momentos en el que uno se siente orgulloso de ser del Sevilla FC. Uno de ellos llega en esta época del año, con la celebración del Mundialito de la Inmigración. Cumple ya diecinueve ediciones y que pasa por ser una de las iniciativas más longevas y bonitas de nuestra Fundación 1890. Dentro de sus objetivos, tiene marcada la lucha por la inclusión a todos los niveles. Con el Mundialito de la Inmigración apostamos de forma contundente por la integración y la convivencia en una ciudad como la nuestra, plural y rica. Lanzamos un mensaje claro y inequívoco de que tanto en el terreno de juego como fuera de él, todos tenemos el mismo derecho y debemos tener las mismas oportunidades. Abrimos una vez más las puertas de nuestra casa a cientos de personas que, por diferentes circunstancias, se encuentran fuera de sus países de origen. Asentados en Sevilla, en busca de una vida mejor. Nuestra responsabilidad está con ellos y con todos los equipos que van a participar", declaró Joaquín Caparrós. De esta forma, el club de Nervión podrá disfrutar de una jornada especial una vez que ya ha finalizado la temporada en Primera División.