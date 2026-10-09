Joaquín Caparrós reconoce que ha recibido el apoyo de "gente del Betis" en su peor momento: "Es espectacular cuando voy por la calle"

El presidente de honor del Sevilla explica que ha recibido numerosos mensajes de apoyo, entre ellos de béticos, tras el anuncio de su enfermedad, y pone fecha para su vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán

El pasado mes de junio, el Sevilla Fútbol Club comunicaba que Joaquín Caparrós, emblema del sevillismo, atravesaba por un momento de salud muy delicado al sufrir un cáncer de colón, lo que conmocionó a la afición nervionense y a la comunidad futbolística en general al tratarse de una figura muy representativa del fútbol español.

Desde entonces, el utrerano ha recibido muestra de apoyos desde todos los estamentos balompédicos y también en la calle, independientemente del color de la camiseta que defienda, hasta el punto de que el propio Caparrós ha revelado que también ha recibido mensaje de ánimo por parte de hinchas del eterno rival, porque en este 'partido' crucial la rivalidad queda en un segundo plano,.

Caparrós reconoce que el apoyo recibido ha sido muy importante

"Tengo que agradecer a los medios y a toda la gente, es espectacular cuando voy por la calle. Incluso gente del otro equipo, del Betis, gente que me dice cosas y me apoya. El fútbol ha demostrado ser solidario, tengo que agradecer a muchísima gente. A exjugadores, entrenadores actuales, futbolistas que he tenido... el apoyo que me están dando", señaló en Onda Cero Caparrós, que señala la trascendencia de sentirse respaldado en situaciones de este calibre.

"Es importante, cuando estás en una situación de estas, sobre todo los primeros días, te viene un chute de energía, de motivación”, explicó el Presidente de Honor del Sevilla, que indicó que en su momento se optó por un comunicado conjunto junto al club para que no se especulara y que dejó claro que ahora su entrenador son los médicoes que tratan su caso.

Pone fecha para volver al Ramón Sánchez-Pizjuán

"Estoy siguiendo a rajatabla las indicaciones de los médicos", desveló Caparrós, que se está cuidando mucho y de momento lleva tiempo sin pisar el Sánchez-Pizjuán para ver a su Sevilla, si bien ya se ha puesto un plazo para volver: “No estoy yendo, hasta primeros de año no voy a ir al estadio. A primeros de enero, si todo va bien, creo que sí”.

Y es que las apariciones de Caparrós han sido muy contadas desde entonces y la última fue curiosamente en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con motivo del homenaje que le brindó la RFEF aprovechando la vuelta de la Selección Española a la capital hispalense para el partido contra Croacia. El presidente de la Federación Rafael Louzán le entregó de una camiseta de la España campeona del mundo por segunda vez.

Repaso a su primer año como entrenador del Sevilla

Además, en la entrevista concedida, Caparrós habló de cuándo se hizo con las riendas del Sevilla con Roberto Alés como presidente. “Fue un año complicado. Hubo un presidente con las ideas muy claras, mandando mensajes muy claros, y mirando los intereses del club. Tuvimos la suerte de estar Roberto Alés, Monchi, que sube a director deportivo y yo, que venía del Villarreal y del Recreativo de Huelva. Nos juntamos, los tres y todo su consejo tuvimos muy claro la idea de futbolistas que teníamos y creamos un grupo grande. El éxito fue el factor humano", explicó.