El Sevilla y el Barça se libran definitivamente de Vinicius por la postura firme de la Federación Española pese a la insistencia del Real Madrid

Apelación ha rechazado el recurso del Real Madrid y ha ratificado la sanción de cuatro partidos al extremo, que finalmente no estará contra el Sevilla este domingo y condicionará el Clásico contra el Barcelona

No hay perdón para Vinicius Junior tras su expulsión contra el Villarreal y permanece la sanción impuesta por el Comité de Competición de cuatro partidos de suspensión que desató el enfado del Real Madrid.

En este sentido, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha ratificado el castigo y rechazado el recurso interpuesto por el club madridista en su intento desesperado para poder contar con el brasileño en los próximos partidos.

Alivio para el Sevilla y descarte definitivo parta el Clásico

Por ende, ya es definitivo que el extremo, una de las principales armas de Mourinho, se perderá el partido contra el Sevilla de este domingo en el Santiago Bernabéu, lo que supone un alivio para los nervionense al tratarse de una amenaza menos a la hora de defender en un partido muy complejo.

Además, del choque contra el Sevilla queda confirmado que no estará tampoco en el Clásico del Camp Nou el domingo 25, lo que supone un golpe duro para las aspiraciones madridistas. Igualmente, no se vestirá de corto contra Racing en Santander, el 1 de noviembre, y ante el Valencia en Mestalla, el día 7.

Doble castigo por tirar del pelo a Saliba y sus protestas al árbitro

Cabe recordar que Vinicius fue expulsado por roja directa por tirar del pelo a Nathan Saliba, pero que la extensión del castigo se debe también a las protestas posteriores al colegiado Isidro Díaz de Mera, que reflejó en el acta la actitud del futbolista tras mostrarle la tarjeta.

En este sentido, Competición le impuso "dos encuentros por producirse de manera violenta al margen del juego, sin estar en disposición de disputar el balón, en aplicación del artículo 130.2 del Código Disciplinario", y otros dos por las protestas airadas antes referidas.

Este castigo causó indignación a Mourinho, que no se mordió la lengua precisamente. "Pienso que deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que el Real Madrid es un club español", indicó el técnico luso.

García Plaza 'pasa' de Vinicius y reivindica lo suyo

Por su parte, Luis García Plaza se mostró molesto cuando se le preguntó hoy mismo sobre la sanción a Vinicius, remitiendo a polémicas que afectan a su equipo: "No entro a valorar a Vinicius o cualquier otro. Tampoco lo haré contra los de Osasuna, aunque es normal".

"No me han preguntado todavía por qué una jugada tras la que hay que operar a Miguel Sierra de una lesión grave ante el Levante no pitaron ni falta. En otra, Castrín juega toda la segunda parte condicionado tras una amarilla por un jugador que salió por su lado desde la banda. Yo fallo muchas veces y ellos, los árbitros, también lo hacen. Llevamos 70 minutos de descuentos en ocho partidos", aseguró García Plaza en vísperas de visitar Chamartín.