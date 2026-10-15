LaLiga denuncia los insultos a Vinicius, España y Bryan Zaragoza

LaLiga recoge en su informe de la octava jornada los insultos a Vinicius en el Real Sociedad - Deportivo, los cánticos contra España y la selección en el Alavés - Atlético y los gritos de "Bryan muérete" dirigidos al jugador del Espanyol en La Rosaleda

La octava jornada del fútbol español dejó varios episodios que han terminado recogidos en el informe de denuncias de LaLiga. El organismo ha trasladado al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia distintos cánticos escuchados en las gradas, con insultos dirigidos tanto a futbolistas como a España y a la selección nacional.

Uno de los señalados aparece en el encuentro entre la Real Sociedad y el Deportivo de La Coruña, disputado en San Sebastián. Según el escrito de LaLiga, aficionados del conjunto donostiarra entonaron el cántico "Vinicius es un imbécil", dirigido al delantero brasileño del Real Madrid. No fue el único incidente reflejado en el documento. El organismo también puso el foco en lo sucedido durante el Alavés - Atlético de Madrid, donde se registraron cánticos contra España, la selección española y sus ciudadanos en varias ocasiones.

Insultos contra España en el Alavés-Atlético

El informe recoge que, en tres momentos del partido entre el Alavés y el Atlético, seguidores del conjunto local entonaron expresiones como "puta España y puta selección" y "españoles, hijos de puta".

LaLiga ha incorporado estos episodios a su relación semanal de incidencias, un documento que recoge los cánticos que pueden tener contenido insultante o incitar a la violencia. La información se remite a los organismos competentes para que valoren los hechos dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.

Bryan Zaragoza, otro de los protagonistas de las denuncias

El Málaga - Espanyol también aparece en el escrito. En este caso, los cánticos estuvieron dirigidos a Bryan Zaragoza, futbolista del conjunto catalán y autor del gol que permitió a su equipo adelantarse en el marcador durante el encuentro, que terminó con empate 1-1.

Según el informe, aficionados del Málaga corearon en dos ocasiones "Bryan muérete", una expresión que LaLiga ha incluido entre los incidentes denunciados de la jornada.

LaLiga mantiene su lucha contra los cánticos ofensivos

La recopilación de estos episodios forma parte del trabajo que LaLiga realiza semanalmente para trasladar a las autoridades deportivas y a la Comisión Antiviolencia los comportamientos detectados en los estadios. El organismo lleva años reclamando mayores competencias para combatir los insultos y otros incidentes durante los partidos.

Además, cuenta con la plataforma LALIGAVS, a través de la cual los aficionados pueden comunicar incidentes, realizar sugerencias o presentar requerimientos relacionados con la lucha contra la violencia en el fútbol. La inclusión de estos cánticos en el informe no implica por sí misma una sanción automática, ya que corresponde a los organismos competentes estudiar las denuncias y determinar si procede adoptar medidas.