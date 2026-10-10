Bryan Zaragoza estalla tras los pitos en La Rosaleda: "Aquí nunca me han querido"

Bryan Zaragoza volvió a marcar casi nueve meses después de su último gol, pero su tanto con el Espanyol en La Rosaleda desató los pitos de la afición del Málaga. El extremo explicó su celebración, defendió su postura y pidió disculpas si alguien se sintió ofendido

Bryan Zaragoza volvió a encontrarse con un gol, aunque su regreso terminó rodeado de polémica. El futbolista del Espanyol adelantó a su equipo ante el Málaga en La Rosaleda, el estadio de su ciudad natal, en un partido que acabó con empate a uno después de que el conjunto blanquiazul rescatara un punto en los últimos instantes. El tanto puso fin a una larga sequía para el extremo, pero también desató los silbidos de una grada que no encajó bien su celebración.

El atacante no marcaba desde el 18 de enero, en la victoria del Celta de Vigo por 3-0 frente al Rayo Vallecano. Desde entonces, su trayectoria había atravesado meses complicados, con una etapa en la Roma en la que no consiguió ver puerta, varias suplencias y una lesión de rodilla que condicionó su preparación. Ahora, cedido por el Bayern de Múnich al Espanyol, volvió a encontrar el camino del gol con una acción que recordó a su mejor versión. La jugada nació de una diagonal en la que dejó atrás a dos defensores antes de conectar un disparo raso, potente y ajustado al primer palo. Un remate que sirvió para romper la igualdad y liberarse de una carga personal, aunque la celebración posterior cambió el ambiente en el estadio. Cada vez que volvió a tocar el balón, Bryan escuchó los pitos de parte de la afición malaguista.

Bryan Zaragoza explica su celebración y pide disculpas

La reacción de la grada estuvo relacionada con el hecho de que Bryan celebrara el gol con efusividad en un escenario ligado a sus raíces. Aunque nació en Málaga, nunca ha defendido la camiseta del primer equipo malaguista, una circunstancia que no evitó que una parte del público le reprochara sus gestos. En algunos sectores incluso se escucharon cánticos ofensivos contra el futbolista.

Tras el encuentro, el propio protagonista quiso aclarar lo sucedido y negó que su celebración estuviera dirigida contra el Málaga o sus seguidores. En declaraciones a DAZN, explicó que necesitaba volver a marcar después de un periodo prolongado sin hacerlo y que su reacción respondió únicamente a la alegría de reencontrarse con el gol. "No hay ningún mensaje a la grada. Yo al Málaga le tengo cariño y respeto, pero nunca he jugado aquí y llevo un tiempo que no me encuentro con el gol y si meto un gol, lo voy a celebrar. La gente me tiene que entender", señaló.

El extremo también mostró su desconcierto por la respuesta que recibió durante el partido. "Aquí nunca me han querido, no tengo por qué no celebrar el gol. Creo que por su parte se han equivocado. No entiendo la rabia hacia mí porque no he hecho nada malo, lo he celebrado y ya está", añadió. Pese a defender su postura, Bryan quiso rebajar la tensión y dejó claro que no pretendía faltar al respeto a la afición malaguista. Por ello, aprovechó sus declaraciones para disculparse con quienes hubieran interpretado sus gestos como una provocación. "Si en La Rosaleda han creído que era un gesto para ellos, no lo es y les pido perdón, no quiero tampoco que nadie se sienta ofendido. Era una celebración para mi hijo y mi mujer", aclaró, poniendo así punto final a la controversia sobre el significado de su celebración.

El propio Bryan reconoció que el conjunto local también había hecho méritos para puntuar, aunque lamentó que su equipo no aprovechara las ocasiones de la primera mitad. "El Málaga ha jugado bien, el empate igual es más o menos justo, aunque en la primera parte tuvimos ocasiones para matar el partido", analizó.