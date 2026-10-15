Edu Expósito, la brújula del Espanyol, amenaza la racha del Atlético de Madrid

El mediocentro catalán es el segundo jugador con más minutos del conjunto perico en LaLiga y casi todo el peligro del equipo pasa por sus botas, como demuestran sus estadísticas, respondiendo de ese modo a la confianza de Manolo González

El Espanyol recibe este próximo sábado, a las 14:00 horas, a un Atlético de Madrid en racha, que es segundo en LaLiga y viene de firmar su primera victoria en Champions ante el Manchester United, pero que sabe lo que es caer ante el equipo que dirige Manolo González la pasada campaña. Es más, hay que remontarse hasta 2021 para encontrar una victoria colchonera en el feudo perico.

En la victoria blanquiazul del pasado curso, por 2-1, tuvo un papel destacado Edu Expósito, que jugó los 90 minutos firmó una asistencia. Pero la incidencia ante los rojiblancos del centrocampista formado en la cantera del Gavá y el Damm, que también pasó por el Deportivo de La Coruña, va más allá de ese encuentro. Así, en las tres temporadas en que ambos equipos se han enfrentado desde que milita en el equipo perico, el balance es de una victoria local y dos empates.

Al gran nivel que suele mostrar siempre contra el Atlético, además, se le une que es el jugador por el que pasan casi todas las jugadas de peligro del cuadro catalán. De hecho, la temporada 2026/2027 de Edu Expósito está en unos números que, pese a que los resultados del equipo no estén acompañando, hace que su rendimiento individual esté entre los mejores de su carrera y que, por tanto, sea una amenaza para un Atlético de Madrid contra el que nunca ha perdido en casa siendo jugador del Espanyol.

A Edu Expósito se le da bien el Atlético de Madrid

El mediocentro no solo ha empatado dos partidos y ha ganado otro, sino que ha repartido una asistencia y con él en el campo el balance es de cinco goles a favor y uno en contra en 162 minutos que estuvo en el campo, viniendo los dos empates tras la entrada de Edu Expósito al terreno de juego. Además, la temporada pasada también marcó un gol en el partido de la segunda vuelta en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid se le da bien a Edu, pero también a un Manolo González que de cuatro partidos que ha dirigido al equipo perico frente a los de Simeone presenta un saldo de una sola derrota. Pero es que a este gran nivel del equipo contra el Atlético de Madrid hay que sumar las estadísticas individuales del centrocampista barcelonés de 30 años.

Los números de Edu Expósito, líder en varias facetas en el Espanyol

En este momento de la temporada, Edu Expósito es el jugador del Espanyol con mayor número de oportunidades creadas (17), con mayor precisión en el pase (87%), con el mayor número de centros precisos (9), el mayor número de pases hacia delante (246), el jugador con más regates exitosos (11) y el mayor número de duelos ganados (40). Además de esto es el segundo jugador en minutos jugados y el segundo jugador con el mejor balance goleador del equipo (+4 goles con él en el campo).

También brilla en LaLiga

Sin duda, unos números que ponen de realce el notable arranque de curso del ex mediocentro del Eibar. Además, en la Liga tampoco se queda atrás, pues es el sexto jugador en oportunidades creadas, el sexto centrocampista con mayor número de regates exitosos, el noveno jugador con mayor número de centro precisos y el sexto centrocampista con mayor número de duelos ganados.