Edu Expósito, entusiasmado con la próxima temporada con Monchi en el Espanyol: "Es una ilusión para todos"

El centrocampista y uno de los capitanes del Espanyol atiende a ESTADIO Deportivo para hacer balance de la temporada, la llegada de Monchi a la dirección deportiva y el sufrimiento en la segunda vuelta en LaLiga: "Si no hubiéramos ganado el día del Athletic Club en casa sí que hubiera sido muy difícil levantar el vestuario"

Edu Expósito es uno de los jugadores más destacados del Espanyol. El de Cubelles ha dado un paso al frente esta temporada y se ha convertido en uno de los capitanes del equipo perico. Tras una temporada de mucho sufrimiento en el conjunto de Manolo González, el centrocampista ha atendido a ESTADIO Deportivo para hablar de todo lo que ha dado de sí la 2025/2026.

Edu Expósito ha dejado claro que le gustaría seguir vistiendo la camiseta del Espanyol más allá de 2027, cuando acaba su actual contrato: "Si todo va de la mano pues seguramente seguiremos muchos años". Además, el centrocampista ha alabado la llegada de Monchi: "Yo creo que con su figura todo el mundo quiere venir al Espanyol".

-¿Cómo se encuentra en estos momentos?

- Pues bien, muy bien. La verdad que ahora ya de vacaciones y bien. Descansando, desconectando un poco con la familia, que al final, después de una temporada larga pues siempre viene bien.

- ¿Qué balance hace a nivel general de la temporada, sobre todo, por las vueltas que ha dado la segunda vuelta, con esa lucha por el descenso tan intensa y que al final os habéis quedado a las puertas de jugar en Europa?

- Bueno el balance al final es positivo. Sí que es verdad que la segunda vuelta no ha sido lo que queríamos y de lo que veníamos siendo como equipo, pero lo que fue la primera vuelta el equipo disfrutó muchísimo. Fue increíble lo que pudimos vivir, lo que se transmitió con nuestra gente también que al final siempre es positivo, y el equipo al final pudo mantenerse fuerte ganando dos de los últimos tres partidos, que fueron vitales para nosotros. Sí que es verdad que al final sufrimos de más, que veníamos haciendo una primera vuelta muy buena, pero al final el fútbol también es así y lo importante es que el equipo se mantuvo muy fuerte. Fue una piña hasta el final, que eso nos llevó también a la última jornada vivirla con esa tranquilidad de que ya no íbamos a descender y con un objetivo muy bonito que después de lo mal que lo habíamos hecho segunda vuelta, a nivel de victorias, pues estábamos a una carambola de poder meternos en Europa.

Edu Expósito y los problemas en la segunda vuelta de LaLiga: "Empezaba a entrar ese miedo"

- ¿Qué se hablaba en el vestuario durante la segunda vuelta? ¿Cómo lo vivían realmente desde el vestuario? ¿Sentían ese miedo del descenso?

- Ya hubo un momento en el que los de abajo ya estaban ganando. Se nos empezó a apretar un poco de más y sí que es verdad que hubo un momento en que ya empezaba a entrar ese miedo de que igual nos podemos ir a segunda división si no ganamos, porque al final los de atrás estaban ganando ya demasiado. Sí que es verdad que el partido del Pizjuán fue clave en el sentido de darnos con la realidad de que podíamos irnos a Segunda División y teníamos un partido vital en nuestro campo y ya no hay más. Creo que si no hubiéramos ganado el día del Athletic Club en casa sí que hubiera sido muy difícil levantar el vestuario porque ya sí, te levantas una, te levantas dos, intentas levantarte otra tercera pero si son siempre resultados negativos y encima los de atrás vienen ganando pues, sí que se hubiera complicado. Después del Pizjuán no es que no nos dijéramos nada a la cara, no ganábamos pero el equipo lo daba todo. Por errores puntuales, lo tienen todos los equipos y al final somos humanos, tenemos responsabilidades, pero todo el mundo falla. No era un tema de no querer, sino de aciertos que no estamos teniendo y estamos fallando demasiado. Entonces, en el vestuario nos dijimos: "chicos, da igual el que quiera llorar, el que quiera reír, que cada uno que se lo tome como quiera, pero sí que es verdad que tenemos el miércoles una revancha que al final es bueno que en muy pocos días se juega otro partido y tenemos que sacarlo sí o sí. Da igual cómo, da igual quién juegue y da igual el que esté enfadado o el que esté triste, sino que tenemos que apoyarnos y sacar ese partido hacia delante". Con suerte y con un gran planteamiento del equipo, ese partido contra el Athletic Club nos lo pudimos llevar.

- Esas dos victorias, ante Osasuna y Athletic Club, fueron más que un soplo de aire fresco, ya no sólo por cambiar la dinámica de la segunda vuelta, sino el hecho de la importancia de conseguir tres puntos en ese momento.

- Sí, lo que viene siendo la cabeza también, porque al final tú ganas al Athletic Club y nosotros ya salíamos de convencidos con el avión hacia Pamplona de que íbamos a ganarle al Osasuna en su campo. Porque ya nos lo hicieron el año anterior, ganándonos cuando estábamos hasta el cuello y ellos estaban con la opción de poder entrar a Europa y esta se la teníamos que devolver con una victoria para nosotros y ya quedarnos con la permanencia. Entonces teníamos claro que íbamos a ganar en Pamplona.

Edu Expósito no tiene dudas con Dimitrovic: "Tiene esa veteranía que es muy importante"

- Le quería preguntar por Dimitrovic. Se habló mucho en el mercado de fichajes del año pasado, por la salida de Joan García, lo difícil que iba a ser suplir a un jugador como el actual del Barcelona y de la selección española. ¿Qué le ha parecido su figura, la temporada que ha firmado el serbio?

- Pues mira, es una persona que conozco de mi anterior etapa en el Eibar, donde coincidimos y bueno es una persona con mucha personalidad también, sabe cómo va esto del fútbol y la verdad es que ha hecho una temporada espectacular. Al final han sido unos números muy buenos, la verdad para él con muchas porterías a 0, trabajando muy bien para el colectivo y apoyando también cuando las cosas no salían. Entonces bueno, es una persona muy buena dentro del vestuario porque tiene esa veteranía y eso es muy importante. Y al final suplir la ausencia de Joan después de todo lo que nos había dado no era fácil. Yo creo que fue un reto para él y lo ha conseguido.

- ¿Cómo ha sido su temporada? ¿Cómo se encuentra de forma actualmente?

- Pues bien. Al final son muchos partidos de buen nivel y eso al final siempre es importante seguir sumando muchos partidos.

Edu Expósito avisa a Monchi para el mercado: "Te vas a tener que reforzar en todas las líneas"

- Le quería preguntar por Monchi ¿Qué le parece su figura? ¿Qué le parece que entre una persona como Monchi en el Espanyol sabiendo sobre todo lo que aportaba ya Fran Garagarza anteriormente?

- Sí, al final viene para estar en el equipo que está también Fran por su problema médico y demás. Siempre agradecido a la figura de Fran Garagarza que nos ha dado mucho a nosotros. Yo ya lo conocía de mi anterior etapa en Eibar y al fin con la llegada de Monchi es una ilusión para todos sinceramente. Es un director deportivo campeón que llega a un sitio donde necesitamos de ese contagio de ganar y yo creo que nos va a dar mucho, nos va a ayudar a nivel de persona y ya tenemos el mercado de verano que vamos a ver por dónde va también, porque al final es una persona nueva que tenemos suerte los que estamos aquí de conocerlo, porque no es lo mismo lo que hacía antes que lo que tiene que hacer ahora en el Espanyol.

- Esa ilusión que comenta de Monchi, ¿cómo cree que se puede plasmar en el mercado de fichajes? ¿qué cree que le falta al equipo reforzarse especialmente?

- Pues seguramente te vas a tener que reforzar en todas las líneas, casi seguro y pues al final donde él y el entrenador crean que más necesita el equipo, pues ahí es donde se reforzarán. Al final yo creo que con la figura de Monchi todo el mundo quiere venir al Espanyol. Creo que es una plaza espectacular, pero sí que es verdad que aumenta por tener a una persona que es Monchi, que es el que te llama para un nuevo proyecto que está empezando ahora. Pues yo creo que todos esos agentes que no sabían tampoco dónde meter a sus futbolistas pues seguramente le estarán bombardeando a llamadas ahora.

- ¿Cuál es la situación de su futuro actualmente? No sé si ha habido conversaciones por una posible renovación, sabiendo que acaba contrato en 2027

- Pues todavía no ha habido algún contacto hacia mi futuro, todavía es temprano. Yo lo he dicho siempre, me gustaría seguir siendo importante como estoy demostrando y como me están dando en estas últimas temporadas y al final yo estoy jugando en casa. Si todo va de la mano pues seguramente seguiremos muchos años que yo creo que es lo que queremos todos.