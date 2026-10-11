Real Sociedad 3-2 Deportivo: La Real sobrevive a la locura de Anoeta

El conjunto donostiarra salió victorioso de una segunda parte de auténtica locura y en la que fue ganando por 3-0, se señaló un penalti y dos jugadores acabaron en la calle

La Real Sociedad y el Deportivo de La Coruña regalaron a los aficionados al fútbol un bonito partido aunque lo cierto es que los goles tardaron en llegar. Sorprendió Pellegrino Matarazzo con sus rotaciones y poniendo a Zakharyan como nueve para dar descanso a Mikel Oyarzabal. También tiraba de Pablo Marín como improvisado lateral derecho ante la baja por lesión de Aramburu y las molestias de Héctor Fort.

Yeremay y Barrenetxea eran los primeros en probar fortuna pero no sería hasta la media hora de juego, una vez que la Real Sociedad logró hacerse con el dominio del juego, cuando se rompería la igualdad. Jon Martín adelantaba al conjunto donostiarra con un soberbio remate de cabeza ajustado a la escuadra a centro de Carlos Soler ante el que Leo Román no pudo hacer más que acompañar con la mirada.

Se crecía la Real Sociedad, que a punto estuvo de marcar a renglón seguido el segundo con un disparo de Yangel Herrera pero sería en el 34' Zakharyan el que sí acertaría entre los tres palos. El ruso aprovechaba un disparo rechazado en la frontal del área para sacarse un disparo raso cruzado para sorprender al meta deportivista.

Segunda parte de auténtica locura

Al descanso se llegó con un cómodo 2-0 pero al mismo tiempo engañoso. Ya sabemos que el Deportivo de La Coruña ha marcado la mayoría de sus goles a partir del minuto 60 por lo que todavía quedaba mucha tela por cortar. Sin embargo, antes de la hora de juego el marcador se iba a poner todavía mejor para los de Matarazzo.

Gonçalo Guedes aprovechaba una contra letal para plantarse en el área y batir a Leo Román con un zurdazo cruzado marca de la casa para hacer el tercero. Reclamaban los hombres de Hidalgo un penalti previo en el robo de balón de la Real Sociedad sobre Luismi Cruz pero tras la revisión del VAR, no se consideró falta y el gol subió al marcador.

Sí que sí ahora parecía el partido visto para sentencia y que la grada iba a vivir un final de partido apacible pues incluso Oyarzabal, recién entrado al campo, veía como le anulaban un gol por fuera de juego. Sin embargo, fue cruzar la barrera del minuto 60 y el Deportivo recortar distancias.

Dos zarpazos del Depor para meterse en el partido

Mario Soriano se sacaba un buen disparo desde la frontal para sorprender a Remiro y volver a meter en el partido a los deportivistas. Adama entraba con ganas también de agitar el partido y ponía en peligro a la zaga donostiarra, que cinco minutos después del 3-1 iba a cometer penalti. Tan claro como absurdo, ya que Pablo Marín agarraba en el segundo palo a Nsongo impidiéndole rematar casi a placer. Penalti y roja para el lateral derecho txuri urdin.

No iba a perdonar Yeremay, que ponía el 3-2 a falta de más de 20 minutos y con un jugador más sobre el campo. El Deportivo se iba a volver en busca del empate y Remiro evitaba el tanto de Yeremay y de Adama. El reloj corría y más riesgos asumía el Deportivo, que veía como Oyarzabal perdonaba un mano a mano ante Leo Román, que tocó lo justo el balón para mantener con vida a su equipo.

El Deportivo colgaba balones en las aproximaciones de Remiro, que tuvo mucho trabajo pero Oyarzabal iba a sacar petróleo de una acción al borde del área provocando la expulsión de Amatucci con otro agarrón. La Real Sociedad lograba igualar los efectivos con tan solo seis minutos de descuento por delante en los que ya el marcador no se movería. Victoria de infarto para la Real Sociedad que a punto estuvo de ver cómo se le escapaba pero que le permite auparse a los puestos europeos.

- Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Marín, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Carlos Soler (Zubeldia 69'); Zakharyan (Ochieng 56'), Sucic, Barrenetxea (Fort 88'); Guedes (Oyarzabal 56').Deportivo: Leo Román; Ximo (Altimira 56'), Giménez, Ede, Quagliata (Jensen 79'); Mario Soriano, Villares (Amatucci 56'); Mella (Riki 46'), Luismi (Adama 56'), Yeremay; Bil Nsongo.Goles 1-0 (29') Jon Martín; 2-0 (34') Zakharyan; 3-0 (54') Guedes; 3-1 (61') Mario Soriano; 3-2 (69') Yeremay.Árbitro: Miguel Sesma (riojano). Expulsó al futbolista local Pablo Marín (66') y al visitante Amatucci (90'). Amonestó con tarjeta amarilla al local Yangel Herrera y al visitante Giménez.Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la LaLiga EA Sports, disputado en Anoeta ante 33.644 espectadores.