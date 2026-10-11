Matarazzo y su evolución con el castellano: "Con una o dos cervezas es mucho más fácil pero no puedo beber cerveza antes de la rueda de prensa"

El técnico de la Real Sociedad ha valorado el resultado final, los goles encajados y sus cambios en el once titular, así como su aprendizaje del idioma...

Pellegrino Matarazzo ha respirado tranquilo cuando el colegiado del Real Sociedad - Deportivo ha pitado el final del partido. En el minuto 60 los donostiarras ganaban 3-0 pero apenas siete minutos más tarde ya iban 3-2 y con un jugador menos por la expulsión de Pablo Marín. Así ha analizado el partido el técnico estadounidense.

"No jugamos lo suficientemente rápido, no fuimos lo suficientemente verticales, no rompimos líneas. No estoy contento con la cantidad de ocasiones que generamos de esa manera. Por su movilidad, deberíamos haber saltado hasta el portero con más frecuencia para darles menos tiempo para cambiar de carril. Eso es lo que cambiamos en la segunda parte. Muchas cosas por mejorar. Al mismo tiempo, muchas cosas positivas. Sin hacer un buen partido, sin jugar nuestro mejor fútbol, aun así nos pusimos 3-0. Luego encajamos los dos goles y volvimos a complicar el partido. Estuvimos organizados, estuvimos ordenados, trabajamos. Tuvimos una gran ocasión para marcar el 4-2. Álex Remiro hizo un buen partido, un buen encuentro para nosotros. Fue muy importante. Y también ganamos el partido. Ya nos hemos puesto 3-0 otras veces. Creo recordar Oviedo y Alavés, y acabamos 3-3. Esta vez sufrimos, pero ganamos el partido. Para mí, es otro paso adelante", ha explicado.

La sorpresa de Zakharyan

"¿Sorprendente? ¿Por qué? Jugó en una posición similar a Mikel Oyarzabal. No es un nueve, sino un nueve que baja. Tienes dos jugadores, con Gonçalo Guedes y Ander Barrenetxea, que deberían haber fijado más a la línea defensiva y atacar la profundidad. Y Arsen Zakharyan moviéndose entre líneas, donde tiene la capacidad para girarse en espacios reducidos y meter balones en profundidad. Lo ha demostrado con nosotros muy a menudo. Muchas veces en los entrenamientos, una de sus mayores cualidades es jugar vertical, jugar directo, dar el último pase. Y cuando llega al área, hoy ha demostrado que también es peligroso. Esa es la razón por la que hoy empezó en esa posición. Y creo que hizo un buen partido".

La expulsión de Pablo Marín

"Los dos jugadores se estaban agarrando. Si en ese momento pita falta de Pablo Marín, entonces también es tarjeta roja, porque es una ocasión manifiesta de gol. Es la interpretación del árbitro. Creo que tenemos que aceptarlo. No sé si tenía que ser falta y tarjeta roja. Pero así es como seguimos adelante".

Muchos goles encajados en la última media hora

"Es una estadística interesante, esos 11 goles encajados después del minuto 60. Al principio de la temporada, podría decir o explicar que era por el nivel físico que habíamos alcanzado. Todavía estábamos construyendo el estado físico de los jugadores, jugadores que regresaron del Mundial, jugadores que tuvieron problemas en pretemporada, lo cual es comprensible. Pero en este momento no creo que haya una relación. Más allá del hecho de que pierdes concentración, en términos generales, cuando te cansas un poco y se abren espacios en la segunda parte. Eso es normal pero tenemos que mantenernos concentrados, mantener la disciplina en todo lo que hacemos hasta el minuto 90. Ese es nuestro objetivo. Hoy ha vuelto a pasar. Seguiré prestándole atención. Y tenemos que mejorar".

Su valoración del Deportivo

"Muy buen equipo. Muy buen equipo, con un estilo claro. Saben lo que quieren, saben lo que tienen que hacer. En todas las fases del juego. Muy bien entrenado. Mi compañero está haciendo un muy buen trabajo. No es fácil jugar contra ellos. Con jugadores que también tienen calidad. Con balón. No fue un partido fácil para nosotros. Fue un partido complicado. Y hoy volvieron a demostrarlo".

Perdieron el control con todo a favor

"Jugamos hacia delante, perdimos el balón y tuvimos que volver a defender. Habría sido inteligente por nuestra parte mantener más posesión en la segunda mitad de la que tuvimos. Y, en posesión, necesitamos mover el balón más rápido. Tenemos que moverlo más rápido. Para tener más control, necesitas mover el balón. Si es muy previsible lo que estás haciendo, si los jugadores pueden colocarse para presionar, entonces cualquier equipo puede presionarte. Incluso en la primera parte, no jugamos lo suficientemente rápido. No jugamos lo suficientemente vertical. No rompimos líneas. Y eso es algo que tenemos que mejorar".

Ahora el el Union Saint-Gilloise

"El Saint-Gilloise es un equipo muy bueno. Sé que no es un gran nombre, pero es un buen equipo, con una idea clara de fútbol. Seguramente mañana entraré en más detalles respecto al rival. Pero, por supuesto, ya he visto varias situaciones y es un equipo muy directo, que presiona arriba y vertical. Así que espero una intensidad alta en el partido del jueves".

Cuándo hablará en castellano en rueda de prensa

"No tengo una fecha. Cuando me sienta cómodo. Cuando me sienta más cómodo. Creo que es importante hablar con libertad y todavía siento eso con mi español. A veces busco palabras y con una o dos cervezas es mucho más fácil pero no puedo beber cerveza antes de la rueda de prensa. Ojalá muy pronto. Jon me está presionando. El siguiente paso sería el castellano y luego ya veremos a partir de ahí".