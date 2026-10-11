Real Sociedad - Deportivo de La Coruña: Alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

Los gallegos intentarán salir de la mala racha que arrastran las tres últimas jornadas ante una Real que espera volver a ver marcar a Oyarzabal

La Real Sociedad recibe el domingo 11 de octubre al Deportivo de La Coruña en Anoeta, dentro de la octava jornada de LaLiga EA Sports. De un lado, un equipo que llega con diez puntos. Del otro, uno que no gana desde hace tres jornadas. Se disputará a partir de las 16:15 horas.

Igualados a diez puntos

Llegan igualados a diez puntos: la Real Sociedad ocupa el octavo puesto y el Deportivo de La Coruña, el séptimo.

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo alterna resultados: venció en el campo del Elche (2-3), cayó ante el Atlético de Madrid (0-3) y venció en el campo del Valencia (2-3). Tiene los puestos europeos a un punto. Como local, todavía no conoce la victoria este curso.

Enfrente, el Deportivo de La Coruña de Antonio Hidalgo buscará ante la Real Sociedad romper una racha de tres jornadas sin ganar: empató en el campo del Getafe (1-1), cayó ante el Sevilla (0-1) y empató ante el Real Betis (1-1). Tiene los puestos europeos a un punto.

¿Dónde ver por TV el Real Sociedad - Deportivo de La Coruña de LaLiga EA Sports?

Por televisión, el duelo de la Real Sociedad y el Deportivo de La Coruña se podrá seguir a través de DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN y LaLiga TV Bar.

También se puede seguir por internet en DAZN, en su web y en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com, con un detallado minuto a minuto de cuanto ocurra sobre el verde. Al término del encuentro, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica, las declaraciones en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.

Alineaciones probables de Real Sociedad y Deportivo de La Coruña

Con los jugadores que tiene disponibles Antonio Hidalgo, el once del Dépor en Anoeta podría ser el sigueinte: Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, José María Giménez, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Diego Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay Hernández, Nsongo Bil.

Este podría ser el once de la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo para recibir la visita del Deportivo: Álex Remiro; Igor Zubeldia, Luken Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Luka Sucic; Gonçalo Guedes, Job Ochieng, Mikel Oyarzabal.

Con la tabla tan apretada, cualquier resultado moverá la clasificación. La hora de la verdad llega a Anoeta.