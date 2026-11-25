El empresario no es ajeno a los críticas que tuvo el circuito de Madring, el cual se ha estrenado en esta temporada, ya que la carrera que dio el trazado madrileño fue una de las más aburridas en toda la campaña. Es por ello que se van a ejecutar algunas modificaciones

Luis García Abad, director general del Gran Premio de España de Fórmula 1, ha salido en defensa del circuito de Madring, el cual se estrenó esta temporada pero que dio una de las carreras más aburridas de la campaña. Una sensación que no sólo tuvieron los aficionados sino que también la manifestaron algunos pilotos que señalaron que el trazado de la capital de España era mejorable. El empresario, antiguo representante de Fernando Alonso, ha usado un curioso símili entre Fórmula 1 y fútbol para mostrar su confianza en el circuito de Madring.

Luis García Abad defendió al circuito de Madring en la segunda mesa del I Gran Foro Streaming Deportivo organizado por DAZN. "Hay una cosa que es muy importante, cuando uno planifica el deporte a largo plazo no lo puede planificar atendiendo a sus gustos o criterios, tiene que preguntarle al mercado qué es lo que quiere. El año pasado en el circuito de Las Vegas hubo 16 adelantamientos, este año trescientos y pico. No se va a cerrar el Bernabéu porque un partido termine 0-0. Cuando se planifican los cambios pensando en que los coches adelanten, si tu pones un punto de adelantamiento en la curva uno, hay 110.000 espectadores de los 130.000 que tiene el circuito que no han visto el adelantamiento. Hay unos cambios que ya están aprobados por la asociación de pilotos, por la FIA y por el Papa de Roma. Pero los adelantamientos se producen cuando el coche de detrás va más rápido que los de delante, y yo en eso en Madrid no lo vi, esperamos que haya coches que vayan más deprisa".

El circuito de Madring tiene previsto hacer una serie de modificaciones en su trazado original para complacer a los aficionados pero también a los pilotos ya que hay algunos como Max Verstappen, Fernando Alonso o Carlos Sainz que lo calificaron de aburrido. "En cuanto a las zonas de frenada, tienen que aprender que no es necesario girar el volante y a su vez frenar. Eso no permite ningún tipo de adelantamiento. Así que, en cuanto al diseño del circuito, creo que podría mejorarse. Creo que las aportaciones de los pilotos sobre el diseño de los circuitos pueden ser de gran ayuda en el futuro", dijo Max Verstappen hace uno meses.

A pesar de las críticas, Luis García Abad ha hecho un llamamiento a los aficionados a que le den una oportunidad al circuito de Madring. "Lo que quiero es que vengan a ver los coches de verdad. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver un monoplaza frenando a 347 por hora y tiene esa sensación... para todo lo demás, MasterCard. Todos hablamos de todo lo que significa las retransmisiones, pero hay que recalcular porque lo más importante viene de lo importante: en nuestro caso son los 22 mejores pilotos conduciendo los 22 coches más rápidos. El deporte en directo aporta una serie de experiencias que luego puedes tratar de revivir utilizando otro tipo de plataformas. No es lo mismo un partido, que una carrera de motos que un partido de baloncesto. Lo primero que tienes que hacer es vivirlo y tener esas sensaciones".