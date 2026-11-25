El defensor madrileño, que está rindiendo a un nivel muy alto, termina contrato en junio y está muy lejos de alcanzar un acuerdo para renovar con el Levante UD﻿. El Valencia CF también se ha lanzado a por el central granota tras recular con Andrés Castrín

El Sevilla FC está generando mucho revuelo mediático en tierras valencianas con los movimientos de su director deportivo, José Ignacio Navarro, de cara a los dos próximos mercados de fichajes. En este sentido, si desde hace unos días la prensa local habla de una posible cesión invernal del delantero del Valencia CF Hugo Duro, en las últimas horas vuelven a insistir con las gestiones de tanteo que viene realizando de cara al próximo verano por el central del Levante UD, Adrián de la Fuente 'Dela', quien curiosamente se ha convertido en objetivo principal del club﻿ che tras encallar sus conversaciones con el nervionense Andrés Castrín.

El caso de Dela es idéntico al de Castrín

El madrileño (27 años) fichó en Segunda división pero se ha reivindicado como granota después del ascenso y la posterior permanencia; mientras que el gallego (23 años) llegó a Nervión para jugar en el Sevilla Atlético pero ya convenció a Matías Almeyda de que tenía nivel para subir al primer equipo y se ha destapado como titularísimo con Luis García Plaza.

Dela pugna con Manu Bueno en el transcurso del Levante - Sevilla. / Imago

El valor de mercado de ambos, según Transfermarkt﻿, estaba en 1,5 millones de euros hace justo un año y en la actualidad están tasados en 5 y en 8 millones, respectivamente. Dela y Castrín terminan contrato el 30 de junio de 2027﻿, dentro de poco más de un mes serán libres para negociar un fichaje a coste cero para la 27/28 y, aunque manejan ofertas de renovación, Levante y Sevilla están muy lejos de los términos que ellos plantean después de ver cómo se han disparado sus cotizaciones.

El Sevilla se 'cuela' en la carrera del Valencia por el fichaje de Dela

El Valencia CF se ha posicionado para negociar con los dos centrales y parecía haber avanzado más con el granota pero, según informa este miércoles el portal Mundo Levante﻿, en Nervión también están muy bien colocados en la carrera por hacerse con los servicios del central oriundo de El Escorial, que puede jugar en cualquiera de los dos perfiles del eje y tiene experiencia como marcador en defensa de cinco y como lateral derecho.

Formado en la cantera del Real Madrid desde categoría Alevín hasta Juvenil (2007-2020) y tras completar su formación en el filial del Villarreal CF (2020-2023), Dela firmó en el verano de 2023 por el Levante UD a coste cero y acumula ya un total de 117 partidos en los que ha sido capaz de anotar la nada despreciable cifra de 13 tantos y cuatro asistencias. Sin ir más lejos, hizo un golazo en el alocado tiempo añadido del Levante - Sevilla disputado a mediados de octubre.

El Sevilla FC necesita reforzar el centro de la defensa de manera urgente

Al margen de lo que suceda con Castrín -con el Valencia reculando y el Sevilla FC presionando-, José Ignacio Navarro está obligado a buscar refuerzos para el centro de la zaga. Tanguy Nianzou por fin es historia, después de que el LOSC de Lille anunciase recientemente su fichaje hasta 2029 y se espera que Fábio Cardoso se desligue de una vez en enero después de pasar todo el curso en el ostracismo.

Andrés Castrín y Kike Salas, el muro defensivo canterano que ha dado la solidez al Sevilla. / Sevilla FC

Además, la situación de Marcao Teixeira es más que conocida y Luis García Plaza, que ha tirado en varias ocasiones del canterano Iker Muñoz, se ha quedado sin el comodín de José Ángel Carmona -lesionado de máxima gravedad- para poder complementar a Andrés Castrín, Arouna Sangante y Kike Salas, por quien se esperan ofertas jugosas ﻿viendo el altísimo nivel al que está.