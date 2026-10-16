Toni Nadal, tío de Rafa Nadal: "Se ha querido ensalzar mi figura dando a entender que apliqué un método de trabajo especialmente duro, pero eso no se ajusta a la realidad"

El ex entrenador del mejor deportista español de la historia se ha defendido de aquellos comentarios que siempre le han señalado con ser demasiado exigente con el tenista ya que simplemente expone que le pidió que lo diera todo para conseguir los objetivos que tenían marcados

Toni Nadal es una voz autorizada para hablar sobre tenis y, sobre todo, de Rafa Nadal ya que entrenó al tenista desde su infancia hasta que se convirtió en uno de los mejores de la historia, dejando de trabajar con su también sobrino al final de la temporada 2017. El entrenador ha vuelto a explicar que, bajo su punto de vista, su método no fue duro pero sí exigente para que el balear terminara siendo la leyenda del deporte que es actualmente.

Gran parte de los 22 Grand Slams que ganó Rafa Nadal no se entienden sin la figura de Toni Nadal, quien lo guio desde la niñez hasta los 31 años de edad. El entrenador ha explicado cómo trabajó con su sobrino desde sus inicios. "No, no le costó. Siempre tuve muy claros mis métodos y traté de que las personas que me rodeaban también los hicieran suyos. Era consciente de que los objetivos a los que aspirábamos eran difíciles de alcanzar y, por tanto, teníamos que prepararnos para afrontar esas dificultades, sobre todo fortaleciendo el carácter. Eso es algo que siempre he tenido muy presente: es muy difícil controlar una pelota si antes no eres capaz de controlar tu propia voluntad", ha detallado en una entrevista en 20 Minutos.

Toni Nadal, por otro lado, ha defendido su método de trabajo con Rafa Nadal, aclarando que no lo consideraba duro. "Creo que, en ocasiones, se ha querido ensalzar mi figura dando a entender que apliqué un método de trabajo especialmente duro, pero eso no se ajusta a la realidad. Evidentemente, siempre he exigido mucho, porque considero que la exigencia es fundamental para que las cosas funcionen bien, tanto en el deporte como en la sociedad. Todos somos exigentes con los médicos y esperamos que nos presten la máxima atención cuando tenemos un problema. Pues esa misma exigencia es la que yo le pedía a Rafa Nadal. Creo que nuestra forma de trabajar durante sus años de formación funcionó bien y le ayudó a conseguir lo que consiguió".

Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa Nadal.

Por otro lado, ha reflexionado sobre cómo fue la llegada de Carlos Moyá al equipo de Rafa Nadal. "Entendí que incorporar a Carlos Moyá al equipo podía ayudar a Rafa Nadal a seguir desarrollando y mejorando su juego. Evidentemente, las bases ya estaban establecidas y se trataba simplemente de aportar nuevos conocimientos y seguir evolucionando, algo completamente natural. Por tanto, para mí fue algo positivo, porque consideraba que podía ser beneficioso para Rafa Nadal y para su carrera deportiva".

Toni Nadal opina sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Por otro lado, Toni Nadal ha analizado el dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el tenis actual. "Cuando alguien alcanza ese nivel es porque, en primer lugar, tiene una gran voluntad de destacar y, en segundo, porque cuenta con unas condiciones excepcionales que le permiten llegar a lo más alto".

Toni Nadal ha dicho que no se puede decantar por el trabajo de alguno de ellos, pero sí ha dejado claro que su preferido es Carlos Alcaraz. "No puedo hacer una valoración precisa sin saber exactamente cómo se preparan. Lo que sí está claro es que a los dos les está funcionando bien lo que hacen, y los resultados así lo demuestran. Por tanto, creo que ambos están haciendo un gran trabajo y que no se trata de determinar qué método es mejor, sino de encontrar el que mejor se adapte a cada jugador. Si tuviera que elegir entre los dos, en términos generales me quedaría con Carlos Alcaraz. Personalmente, me gusta más su estilo de juego, aunque he de reconocer que Jannik Sinner también ha demostrado este año que es un grandísimo jugador".

A continuación, ha dado su punto de vista sobre por qué los tenistas sufren tantas lesiones ahora. "El problema está más relacionado con la velocidad que ha alcanzado la pelota en el tenis actual. Cuanto más rápido va el juego, mayor es el riesgo de sufrir lesiones. Los movimientos son más bruscos, las frenadas más intensas y las exigencias físicas mucho mayores, lo que puede provocar problemas en las muñecas, las rodillas y otras articulaciones, como hemos visto recientemente en distintos jugadores".

Por último, ha señalado la importancia que tiene la salud mental en el deporte. "La salud mental está muy relacionada con la manera en la que interpretamos y afrontamos lo que nos sucede. Por eso, las situaciones que vive un deportista pueden afectarle de la misma manera que a cualquier otra persona, independientemente de la actividad a la que se dedique".