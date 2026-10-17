UFC Edmonton o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Joaquin Buckley y Mike Malott como combate estelar

Joaquin Buckley y Mike Malott se ven las caras en la ciudad canadiense de Edmonton en una UFC Fight Night con hasta cinco ranqueados

El peso Wélter entra en escena con la llegada de la UFC a Canadá en una pelea entre una de las estrellas locales Mike Malott y un Joaquin Buckley que llega en pleno retroceso y tras dos derrotas consecutivas.

Malott (14-2-1), que sólo ha perdido un combate en la compañía, es uno de los luchadores emergentes en esta división y esta vez tendrá la oportunidad de avanzar desde la decimotercera posición que ocupa en el ranking ante un Buckley que ha bajado a la décima y que deja algunas dudas tras caer ante Sean Brady y Kamaru Usman. No gana una pelea desde que lo hiciera en diciembre de 2024 ante Colby Covington.

Por su parte, Mike Malott ya ganó este año, en abril, a Gilbert Burns en otro evento principal de una UFC Fight Night, y ha vencido en sus cuatro últimos combates.

Junto a ellos pelearán otras tres luchadoras ranqueadas en la UFC, entre ellas las dos que pelean en el combate coestelar Erin Blanchdfield (14-2) y Jasmine Jasudavicius (15-4), tercera y sexta del peso Mosca femenino. En la cartelera preliminar lo hará la canadiense Melissa Croden, decimoquinta en el peso Gallo femenino.

Cartelera estelar del UFC Edmonton

Joaquin Buckley vs Mike Malott (Peso wélter)

Erin Blanchfield vs Jasmine Jasudavicius (Peso mosca femenino)

Kyle Nelson vs Cristian Perez (Peso ligero)

Marc-Andre Barriault vs Kyle Daukaus (Peso medio)

Louis Jourdain vs Timmy Cuamba (Peso gallo)

Mandel Nallo vs Nate Landwehr (Peso ligero)

Cartelera preliminar del UFC Edmonton

Tanner Boser vs Jhonata Diniz (Peso pesado)

Julien Leblanc vs Nick Galanti (Peso medio)

Javad Mahjoub vs Joel Faglier (Peso pesado)

Katlyn Cerminara vs Mackenzie Stiller (Peso mosca femenino)

Chad Anheliger vs Steven Koslow (Peso gallo)

Melissa Croden vs Chelsea Chandler (Peso gallo femenino)

Cody Chovancek vs Suyoung You (Peso gallo)

A qué hora es el combate entre Joaquin Buckley y Mike Malott

La velada tendrá lugar este sábado 17 de octubre de 2026 desde el Rogers Place de Edmonton (Canadá), recinto con capacidad para albergar unos 21.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Edmonton se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Joaquin Buckley y Mike Malott, dará inicio a partir de las 2:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Joaquin Buckley y Mike Malott

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir este UFC Edmonton, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max y por Eurosport 2. El evento empieza a las 23:00 horas y podrá verse en España a partir de las 00:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Rogers Place de Edmonton.