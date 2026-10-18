Alineaciones Real Madrid - Sevilla: alineaciones posibles de Real Madrid y Sevilla en la jornada 9 de LaLiga EA Sports

El Sevilla afronta la visita al Santiago Bernabéu con bajas que condicionan el once e incluso la estructura del equipo ante un Real Madrid sin Vinicius

Después de merecer más contra el Levante y firmar un empate con sabor amargo condicionado por la polémica arbitral, el Sevilla afronta este domingo la siempre compleja salida al Santiago Bernabéu para medirse a un Real Madrid que empieza a quedarse sin margen para fallar tras sufrir ya dos derrotas este curso y marchar cuarto clasificado con 18 puntos.

Lo curioso es que el Sevilla, quinto al arrancar la novena jornada, es el primer perseguidor de los madridistas a cuatro puntos de distancia y lo cierto es que las buenas sensaciones evidenciadas por los de García Plaza en lo que va de LaLiga y contra el Barça dan esperanzas de soñar con algún punto más allá de la archisabida dificultad.

Bajas importantes en el Sevilla que condicionan el once

El problema radica a que el entrenador sevillista enfila el duelo con bajas notorias que condicionan su once de gala, ya que pierde a su referente en la derecha, un Miguel Sierra que ha sido operado hoy en Madrid de su luxación de hombro sufrida contra los granotas. Tampoco dispone de Jon Guridi, con una lesión del aductor largo en el muslo izquierdo ni del sancionado Isaac Romero por su controvertida expulsión el lunes. Además, Kochorashvili se encuentra entre algodones tras no entrenarse con normalidad durante toda la semana y no se ha quedado fuera de la lista.

De este modo, García Plaza se ve obligado a realizar cambios en el once e incluso a modificar la estructura de los últimos choques por la falta de efectivos en el centro del campo, a menos que optara por introducir de inicio a Manu Bueno o Nico Guillén para acompañar a los intocables Agoumé y Fofana.

No obstante, lo más probable es que rescate a Peque del ostracismo para situarle de mediapunta en un 4-2-3-1, pues por el nivel del rival y la baja arriba de Isaac Romero no baraja a priori emplear a dos delanteros para quedarse con alternativas a lo largo del choque.

Tres opciones para sustituir a Miguel Sierra

Así las cosas, con Odysseas intocable, el preparador sevillista repetirá zaga, con Juan Iglesias y Suazo en las bandas, y Castrín y Kike Salas en el eje, pues las dudas por resolver se encuentran por delante. Al margen de si entrará Peque o no, la principal incógnita es quién ocupará el costado diestro en lugar del canterano, estando claro que la izquierda corresponderá a Félix Correia.

García Plaza se encargó de apremiar las tres alternativas a ofrecer su mejor versión, casos de Ejuke, Vargas y Alfon, y lo cierto es que aunque el internacional suizo ya está completamente listo, parece partir con ventaja el nigeriano.

La punta de lanza corresponderá a Robbie Ure tras estrenarse como goleador ante el Levante, pues Stassin se encuentra recién recuperado tras varias semanas ausentes y esperará su oportunidad en el banquillo.

Vinicius, el gran ausente en el Real Madrid

Por parte madridista, Mourinho no dispone de los lesionados Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, que todavía no ha completado un entrenamiento con el grupo, ni tampoco de Vinicius tras ratificar Apelación la sanción de cuatro partidos al extremo por lo ocurrido contra el Villarreal.

Su ausencia deja hueco en el ataque para que Arda Güler la titularidad, aunque también tiene las opciones de Endrick o Carlos Espí, mientras que Diomande, apunta al once. Mbappé y Bellingham parecen indiscutibles.

Posibles onces:

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Konaté, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana: Ejuke, Peque, Félix Correia; Robbie Ure .