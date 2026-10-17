Miguel Sierra, operado con éxito en Madrid: "Muchos clubes de la Premier League y de LaLiga iban a verle"

Numerosos ojeadores se habían acreditado ya para estar este domingo en el Santiago Bernabéu y ver al extremo granadino en el partido Real Madrid - Sevilla FC; pero el canterano blanquirrojo sólo ha viajado a la capital de España para ser operado de su hombro derecho. Según los médicos del club, en la intervención ha salido todo muy bien

El Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en la quinta y última sesión de trabajo antes de viajar a la capital de España, donde en la noche de este domingo visita al Real Madrid en la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Para este encuentro, Luis García Plaza contará hasta última hora con la duda de Giorgi Kochorashvili, que arrastra molestias, y tiene las bajas confirmadas tanto del sancionado Isaac Romero como de los lesionados Marcao Teixeira, Jon Guridi y Miguel Sierra.

Precisamente, el prometedor extremo granadino (22 años) ha sido el primer sevillista en llegar a Madrid, pues esta misma mañana ha sido operado allí de la grave lesión de hombro que sufrió el pasado lunes en el partido ante el Levante UD en el Ciutat de València y que ha frenado en seco un más que meritorio inicio de temporada que había hecho que los ojeadores de grandes clubes de Europa se acreditasen para ver en directo los encuentros del Sevilla FC.

Miguel Sierra, operado con éxito en Madrid por el doctor De Cabo

"Miguel Sierra ha sido operado este sábado de forma satisfactoria de la luxación acromioclavicular del hombro derecho", ha explicado el club nervionense a través de sus medios oficiales, que han concretado que el canterano ha sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital de La Luz de Madrid y la intervención ha corrido a cargo del doctor Gonzalo de Cabo.

"El futbolista granadino iniciará ahora su proceso de recuperación y queda pendiente de evolución", añade el parte médico, que no se moja sobre unos plazos estimados de recuperación que rondarán los tres meses y que, salvo sorpresa, le mantendrán alejado de los terrenos de juego hasta inicios de 2027.

Según Mateo Moretto, Miguel Sierra es uno de los futbolistas de moda en Europa: "Reunía a muchos ojeadores"

"Tenía información sobre Manuel Sierra, que acaba de lesionarse en el hombro y se va a quedar fuera del Sevilla FC durante dos meses o dos meses y medio", ha indicado el conocido periodista italiano en su sección sobre fichajes en Radio Marca. "Por lo que me han dicho, clubes de la Premier League y de LaLiga han ido a verle en directo muchísimas veces".

"A estas alturas de la temporada, tiene una cláusula accesible que ahora mismo no puedo detallar pero que es accesible para un club grande, y bueno, va a tener mercado. Dependerá también de cómo se recupere de la lesión; pero va a tener mucho mercado, sobre todo de cara a verano", ha añadido Mateo Moretto.

Luis García Plaza ya está echando de menos al canterano

Titular en las ocho jornadas de LaLiga, máximo goleador de la pretemporada del Sevilla FC (tres goles) y 'pichichi' nervionense en esta 26/27 junto a Isaac Romero (dos, cada uno)... El técnico madrileño lamenta mucho esta inoportuna lesión en la rueda de prensa ofrecida el viernes.

"Es un palo, porque acaba de entrar en el fútbol profesional, es titular en un club como el Sevilla, está jugando a un gran nivel... No es lo mismo tener un golpe, una lesión que te pierdas dos semanas, que tener que pasar por quirófano. Es una situación de muy mala suerte. Todos estamos cerca de él. Son cosas que tienen que pasar, pero le llega en un momento muy importante de su carrera, donde todo el mundo hablaba de él...".

"Tiene que saber sobreponerse, que salga bien de la operación y que esté cuanto antes. Le echaremos de menos. Espero que den un paso adelante otros. Recuperamos a Rubén Vargas, Alfon tiene que dar un paso adelante, Ejuke tiene que dar un paso adelante... Esperemos que nos ayuden a suplir la baja de Miguel. Ojalá sea así, que no le echemos tanto de menos. Jugadores en la plantilla hay; ahora, tienen que dar ese nivel que estaba dando Miguel. Lo tienen que demostrar", añadió el míster, metiendo prisas a los extremos que no están siendo titulares.