Andre Agassi, campeón de 8 Grand Slam: "Carlos Alcaraz tiene todas las cualidades de Federer, Nadal y Djokovic... o incluso más"

El extenista norteamericano reconocer un gran fan del jugador español, al que compara con el 'Big Three'

La lesión que tuvo a Carlos Alcaraz cuatro meses y medio fuera del tenis le dejó sin posibilidad este año de luchar por el número uno del mundo, pero no le ha hecho perder la consideración entre exjugadores y técnicos, que le siguen viendo como el mejor tenista de esta generación.

Jannik Sinner ha dominado más tiempo al frente de la clasificación aunque, de hecho, cuando Alcaraz se lesionó estaban igualados a semanas como número uno del mundo, pero el mayor número de triunfos en duelos directos y el mayor número de Grand Slam que ha ganado el español le sitúan por delante.

Y también en el juego. Alcaraz es el tenista más imprevisible y que más y mejores golpes puede ofrecer. Por algo, Novak Djokovic dijo hace dos años que no había visto a ningún jugador con ese nivel siendo tan joven.

Eso ha llevado a la comparativa con el Big-3 y hasta Tsonga señaló no hace mucho que le habría gustado ver jugar a Alcaraz con Nadal, Djokovic y Federer en su mejor momento para saber de lo que era capaz.

Quien también ha hecho referencia a estos mitos es otro, Andre Agassi, declarado admirador del tenista murciano y que ve en él cualidades que llevaron a lo más alto a Federer, Djokovic y Nadal. Así lo señalaba en el documental de Novak Djokovic en Amazon Prime, donde compara a esa generación con la actual. "Djokovic, Federer y Nadal jugaron a este deporte de formas distintas... y, ahora, existen tenistas que juegan como Djokovic, Federer y Nadal cuando quieren, como es el caso de Carlitos -Alvaraz-", asegura el extenista norteamericano.

Agassi le califica de extraterrestre y asegura estar encantado con la mentalidad ofensiva del jugador de El Palmar. "Se mueve como un ovni en la pista, no juega a la defensiva ni siquiera cuando está en la esquina. Tiene todas las cualidades del 'Big Three', de Federer, Nadal, Djokovic, o incluso más", sentencia antes de afirmar a quien le recuerda en su generación. O más bien, en el final de su carrera. "Solo hay un jugador de mi generación que alcanzaba un nivel como el de Carlos, Marat Safin", añade Andre Agassi.

Alcaraz regresa en Viena

Habrá posibilidad de comprobar pronto las palabras de Agassi, ya que Carlos Alcaraz ha añadido un torneo más a su calendario después de que se suspendiese en Six Kings Slam en Arabia Saudí por el conflicto que vive con Irán -atacaron el aeropuerto de Riad en los últimos días- y la cercana guerra del Yemen, que hacen poco aconsejable la celebración allí de este evento deportivo.

Ante esto, Alcaraz preparará el Master 1000 de París y las ATP Finals en Viena, en un ATP 500 que no jugaba desde hacía cinco años. "Todo sucedió muy rápido después de eso, y Carlos aceptó venir a Viena sin dudarlo mucho. Estoy encantado de poder darle la bienvenida al Erste Bank Open este año. Es uno de los jugadores y personalidades más emocionantes del circuito ATP y cautiva a una enorme base de seguidores en todo el mundo. Su compromiso es un gran honor para nuestro torneo", afirma el director del ATP de Viena, Herwig Straka, en un comunicado donde hacía oficial el 'wild card' para el español.

Con eso, serán finalmente cuatro, si juega la Copa Davis, los compromisos a los que acuda el tenista murciano en un final de año muy exigente. Por este orden: Viena, París, Turín y Bolonia.