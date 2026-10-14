Tsonga (41 años) "Me hubiera gustado ver a Alcaraz y Sinner enfrentarse a Del Potro, después a Murray, en semifinales a Djokovic y en la final a Rafa Nadal"

El extenista francés hace una comparación con el dominio actual de la dupla Alcaraz-Sinner, con el permiso de Zverev, y la época que le tocó a él vivir

Alex Zverev se aseguró este pasado lunes el número uno del mundo a final de temporada tras la derrota de Carlos Alcaraz ante Zizou Begs, ya que el tenista murciano era el único que podía arrebatarle esa condición si lo ganaba todo y se daban las condiciones.

Sin embargo, su reinado viene marcad por las dudas. Hay quienes ya han insinuado que si Alcaraz y Sinner no se hubieran lesionado, él no estaría ahí. Y se remiten a que Zverev ha perdido todos los partidos que ha jugado contra estos dos tenistas, además de hacerlo también en su único duelo ante Novak Djokovic.

Pero hay quien va más allá y hasta pone en duda el reinado de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Jo-Wilfried Tsonga llegó a ser en su día el quinto jugador del mundo, llegó a finales de Grand Slam y ganó, pese a que sufrió muchas lesiones, un total de 18 títulos. Sólo dos de ellos fueron Masters 1.000 el de Canadá de 2014 y el de París-Bercy de 2008.

El problema para Tsonga es que coincidió con los mejores años del Big-3 e, incluso, cuando a ser el 5 del mundo, también eran los años en los que Andy Murray peleaba de tú a tú con Federer, Djokovic y Rafa Nadal.

El Big-3 lo acaparaba todo

Estos tenistas acaparaban todos los torneos importantes y, a veces, dejaban de lado -como ahora-, el primer Master 1.000 de la gira americana (Canadá) o el último del año (París). Los demás siempre tenían el nombre de alguno de ellos.

Es por eso que el extenista de 41 años compara, en el podcast de Univers Tennis, las etapas y se hace una pregunta sobre el dominio que Alcaraz y Sinner que han tenido en los tres últimos años. "Por ahora, están ellos dos solos. A mí lo que me habría gustado ver es a Alcaraz -o a Sinner- ganar Roland Garros, pero enfrentándose en tercera ronda a Del Potro; en octavos, a Murray; en cuartos, a Djokovic; en semifinales, a Federer, y en la final, a Nadal. Eso sí que me habría gustado verlo de verdad", afirma Tsonga.

Cree que Alcaraz y Sinner tienen menos desgaste

"Hoy dominan de principio a fin y, entre comillas, son dos los que están ahí por ahora", afirma sin tener en cuenta a un Zverev que ha estado a la sombra de ellos hasta que, sin ellos, se ha liberado. Y que, incluso incluyendo al alemán, cree que Alcaraz y Sinner pueden ahorrar energías hasta llegar a esas rondas finales, mientras que en su época, para un jugador como él que no estaba en el Top-4, tenía que solventar escollos desde muy pronto en los Grand Slam y un partido ante el Big-3 en esas condiciones se hacía imposible de ganar.

Pese a ello, Jo-Wilfried Tsonga no minusvalora el tenis de Carlos Alcaraz, al que considera un jugador "muy completo", pero deja una pregunta en el aire: "Ahora bien, ¿es hoy más fuerte que aquellos jugadores mentalmente, físicamente? Pues no lo sabemos muy bien", sentencia el francés.