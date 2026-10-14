Zverev ya está cuestionado como número uno: "Nos gustaría verle ganar a Carlos Alcaraz para reforzar su legitimidad"

El tenista alemán superó con muchos apuros al kazajo Bublik para alcanzar los cuartos de final del Master 1.000 de Shanghai

La derrota este pasado lunes de Carlos Alcaraz en el Master 1.000 de Shanghai acababa con las pocas opciones que tenía el murciano de acabar como número uno del mundo a final de temporada y, matemáticamente, otorgaba esa posición a un Alex Zverev que aún no sabe lo que es ocuparla, pero que ya sabe que aparecerá junto a su nombre en unas semanas y empezará el año al frente de la clasificación mundial.

Ahora mismo, Sinner aún le aventaja en 1.000 puntos, pero con lo que defiende de aquí a final de año, Zverev no tiene que hacer nada para alcanzar esa privilegiada posición. La ATP ya lo coronó este lunes y el alemán ha 'celebrado' ese número uno ganando al kazajo Alexander Bublik, por 7-6(6), 4-6 y 7-6(1), y alcanzando los cuartos de final del Master 1.000 de Shanghai.

"Cuando vea el número 1 al lado de mi nombre, será algo especial", reconocía el germano, que ha sabido aprovechar las lesiones de Sinner y Alcaraz para situarse en lo más alto de la clasificación ATP.

Zverev quiere sumar lo más posible para afrontar con garantías el próximo año, donde le tocará defender a él. Y eso pasa por ganar en Shanghai, donde ya no está Alcaraz y él es el gran favorito.

Problemas en el tobillo ante Bublik

Ante Bublik, el duelo arrancó como una dura batalla de sacadores en la que el kazajo perdonó sus oportunidades de rotura en el primer parcial, cediendo el 'tie break' inicial ante la efectividad del germano. Bublik reaccionó en la segunda manga aprovechando su única opción de quiebre para forzar el set definitivo, donde Zverev compitió mermado por molestias en un tobillo.

A pesar del dolor, el teutón mantuvo la compostura en un tercer set de máxima igualdad y volvió a arrollar a su rival en el desempate final. Con este triunfo, Zverev se citar en la siguiente ronda con el australiano Alex de Miñaur.

"Empecé a sentir el tobillo en el último partido. En el calentamiento -de este martes-, estaba bien. Al principio, en el primer set, también, me sentía bien. Pero cuanto más se alargaba el partido, a mitad del segundo set, empezó a ponerse peor", señalaba un Zverev que se negó a abandonar: "Nunca me he retirado de un partido de tenis en mi vida, excepto en Roland Garros en 2022, cuando realmente no podía ni andar. Quería seguir, no me quiero retirar sin razones. Al final, luché y gané. Y estoy contento por ello", admitía.

Un número uno muy cuestionado

Pese a que ha sido el que más Grand Slam ha ganado (Roland Garros y US Open), el hecho de que haya perdido este año todos los partidos que ha jugado ante Sinner y Alcaraz hace que muchos sigan dudando de si Alex Zverev está a la altura de los dos tenistas que dominaban claramente el circuito en el arranque de temporada.

Han sido ya varias voces las que han expresado esto en las últimas semanas y a ellas se ha unido el extenista Nicolas Mahut, que ha cuestionado su liderazgo del tenis mundial en el programa 'Retour Gagnant', de Eurosport Francia.

Para Mahut, cómo le ha llegado el número uno no es la mejor forma de lograrlo, porque crea dudas. Pero entiende que se lo ha merecido, aunque sea por problemas ajenos que no le incumben. "Va a convertirse en número uno del mundo y me gustaría que lo hiciera con más brillantez. De todos modos, no es culpa suya. Si Alcaraz ha bajado su nivel, si Sinner ha bajado ahora, cuando ha tenido a los jugadores que debía vencer para ganar un Grand Slam, lo ha conseguido", afirma el galo.

Dudas con Zverev por sus derrotas con Alcaraz y Sinner

El cinco veces campeón de dobles de Grand Slam cree que, para muchos, no parece que haya sido tan trabajado como otros. "No necesariamente ha jugado su mejor tenis, ni en Roland Garros ni en el US Open, pero cada vez era el favorito, tenía la presión sobre los hombros, asumió su condición y ganó. Al final, siempre tienes la clasificación que mereces tener, así funciona el tenis. Sí, porque se basa en un año de resultados. Si va a ser número uno del mundo, es porque de algún modo se lo merece", admitía.

Sin embargo, le ponía un pero: sus derrotas ante los tenistas de su nivel. "Cada vez que se ha enfrentado a Alcaraz, a Sinner o incluso a Novak Djokovic la semana pasada, ha perdido. Va a convertirse en número uno del mundo y me gustaría que lo hiciera con autoridad, que derrotara a Alcaraz en la final de las ATP Finals. Además, en una superficie que le favorece creo que quizá un poco más o al menos más que a Alcaraz, dadas las condiciones de Turín", advierte.

Entonces, para él, sí habrá confirmado que es el mejor. Al menos, por ahora. "Nos gustaría verle ganar a Alcaraz en una final para demostrar que también es realmente el número uno sobre la pista. Para reforzar su legitimidad", señala Nicolas Mahut.