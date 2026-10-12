Carlos Alcaraz se pega un batacazo contra Zizou Bergs: "No entiendo nada. No puedo jugar así, tío, por intuición"

El murciano no puede seguir con su racha ganadora tras ser campeón en el ATP 500 de Tokio y cae en tercera ronda frente al belga en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, uno de los torneos que aún no tiene en su palmarés y que le hacía mucha ilusión ganar

Carlos Alcaraz, tenista español y actual número 3 del mundo, dio la gran sorpresa al caer eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái contra el belga Zizou Bergs el cual lo superó en dos sets (7-5 y 7-6). No fue el mejor día de tenis del murciano que estuvo errático y, por momentos, desesperado ante un rival que aprovechó sus oportunidades para pasar a los octavos de final del penúltimo Masters 1000 de la temporada. La derrota es un varapalo para Carlos Alcaraz al que le hacía mucha ilusión ganar este torneo porque es uno de los que aún no tiene en su palmarés.

Así fue el partido entre Carlos Alcaraz y Zizou Bergs

El partido desde el principio se le torció a Carlos Alcaraz que nunca se encontró cómodo sobre la pista del torneo chino. No en vano el primer zarpazo lo dio Zizou Bergs si bien es cierto que el español logró romper también el saque de su rival poco después, pero el belga volvió a hacerlo para llevarse la primera manga al final (7-5), apoyado en sus mejores datos en el resto.

Ahí Carlos Alcaraz mostró su impotencia y su incomodidad en un soliloquio que captaron a la perfección las cámaras de televisión. "No entiendo nada, no entiendo nada. Una bola me bota y la otra me desliza. No puedo, tío. No puedo jugar así, tío, por intuición".

Su charla de autoayuda le sirvió a Carlos Alcaraz para mejorar su nivel de juego durante el partido, sobre todo con su servicio. No era difícil porque no estaba fino el murciano, pero todo se torció en el undécimo juego de la segunda manga, cuando Zizou Bergs volvió a romperle el saque al español. Sin embargo, sacando el espíritu de campeón que tiene, Carlos Alcaraz hizo el contrabreak y puso la igualada en el marcador.

El español intentó imponerse en el tiebreak, pero la dinámica no cambió en absoluto y Zizou Bergs se llevó el desempate por un ajustado 7-4, cerrando así un partido que supone el fin de la andadura de Carlos Alcaraz en un Masters 1000 de Shanghái el cual era uno de sus grandes objetivos en este final de temporada.

El murciano no tiene este torneo en su palmarés y ahora deberá esperar un año más para conquistarlo. Esta temporada se presentaba como la oportunidad perfecta para lograrlo debido a que Carlos Alcaraz llegaba muy descansado por los cuatro meses de lesión que le ha tenido alejado de las pistas en la actual campaña y también por la lesión de rodilla de Jannik Sinner que hacía que su gran rival no estuviera disputando el torneo chino.

A Carlos Alcaraz le restan ahora tres citas importantes en lo que resta de temporada. Tres torneos que tampoco ha ganado hasta el momento en su carrera deportiva. El primero de ellos será el Masters 1000 de París. Posteriormente jugará las ATP Finals y finalmente la Copa Davis con España. Todos y cada uno de estos torneos se disputarán sobre una superficie dura y bajo techo.