Oportunidad perfecta para Carlos Alcaraz para el mejor otoño de su vida: Shanghái, París, ATP Finals y la Copa Davis

El tenista español aún no tiene en su palmarés ninguno de estos títulos que se disputan durante el final de temporada. En este año 2026 se le presenta la ocasión propicia para ganarlos todos y cada uno de ellos por dos factores principales

Después de ganar el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz ha demostrado que su lesión en el brazo derecho está más que olvidada. Era cuestión de tiempo que el español volviera a ser dominante en el circuito y lo ha hecho en el segundo torneo que ha participado tras recuperarse. Henchido de moral y autoestima, a Carlos Alcaraz se le presenta en este final de temporada la posibilidad de ganar hasta cuatro torneos que aún no tiene en su palmarés (Shanghái, París, Masters y Copa Davis), contando el murciano con dos factores fundamentales para conquistarlos.

Carlos Alcaraz, más descansado que nunca

El primero de los elementos que hace que Carlos Alcaraz sea optimista de cara a este final de temporada es que el tenista español llega más descansado que en otras campañas. El murciano ha estado fuera de combate por cuatro meses, entre mayo y agosto, por culpa de una lesión en el brazo derecho y, por tanto, no ha sufrido el mismo desgaste que en anteriores cursos.

De este modo, Carlos Alcaraz llega sin fatiga y sin desgaste a un tramo de la temporada en el que no ha podido ganar hasta ahora en su carrera ninguno de los cuatro torneos importantes. El propio tenista español ha confirmado que está muy bien en el plano físico. "Esta parte de la temporada siempre me ha costado en cuanto a nivel, en cuanto a físico... y en cuanto a la parte mental. He llegado un poquito cansado y nunca he podido jugar un gran tenis. Ahora que todo ha pasado de una manera distinta, estoy muy motivado para lo que viene en el último tramo de la temporada", dijo tras ganar en Tokio.

Carlos Alcaraz no tiene a Jannik Sinner por el camino

El segundo factor que despeja el camino de Carlos Alcaraz es que su gran rival generacional, Jannik Sinner, no va a jugar en lo que resta de temporada por culpa de una lesión de rodilla que le tiene alejado de las pistas desde Wimbledon.

El italiano siempre se ha mostrado mejor que el español en torneos bajo techo, superficie en la que se disputan París, Masters y Copa Davis, y ha supuesto siempre un problema para Carlos Alcaraz en la recta final de temporada. Sin Jannik Sinner en liza, Carlos Alcaraz siempre ha demostrado ser superior al resto de tenistas y eso lo convierte en el gran favorito para ganar los cuatro grandes torneos que faltan por disputarse en esta temporada. "Shanghái, París, ATP Finals y la Copa Davis. Es un año que vengo con ganas, preparado y vamos a ver. Son torneos muy importantes para mí".

Especialmente relevante es la baja de Jannik Sinner de cara a la Copa Davis. Es cierto que Italia tiene a grandes jugadores, pero sin el que sigue siendo número 1 del mundo, su potencial es menor y con ese contexto España se convierte en una de las máximas favoritas para alzarse con la Ensaladera ya que va a contar en sus filas con el propio Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, dos de los mejores tenistas de esta temporada.