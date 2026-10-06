Sinner dice adiós y deja solos a Carlos Alcaraz y Zverev

Aunque ha intentado reaparecer antes del final del presente curso, el tenista italiano ha confirmado que los médicos y él han tomado una firme decisión para regresar al cien por cien y no poner en riesgo su carrera

Lo que parecía una simple lesión ha terminado siendo el final de Jannik Sinner esta temporada. El tenista italiano no regresará a las pistas hasta la próxima temporada, en 2027, debido a que los problemas que sufre en su rodilla derecha no terminan de desaparecer.

Así, al menos, lo ha anunciado el propio deportista en sus redes sociales: "Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí".

El el actual número uno del mundo no disputa un partido oficial desde que conquistó Wimbledon por segundo año consecutivo el pasado 12 de julio: "Estos últimos años, especialmente el final en Turín (en referencia a las Finales ATP que ganó), me han regalado sentimientos y emociones muy bonitos, por lo que este año va a ser muy diferente".

Sinner explicó que necesita pensar en su carrera "a largo plazo" y que hará "todo lo posible para volver al 100 %". "Quiero daros las gracias de antemano por vuestro apoyo y espero volver a veros muy, muy pronto en la pista", concluyó.

Cabe recordar que dicha dolencia en la rodilla derecha ya le obligó a renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, al Abierto de Estados Unidos y al ATP 500 de Pekín. Y aunque Sinner tenía previsto reaparecer durante la gira asiática, su ausencia primero en Pekín y después en Shanghái hizo saltar las alarmas. Y, ahora, se ha terminado de confirmar el peor diagnóstico.

Lo que se pierde Sinner de aquí a final de temporada

Con el italiano fuera de las pistas hasta el próximo año, Sinner se perderá el Six Kings Slam de Riad, el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París y las Finales ATP de Turín, además de la fase final de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, con Italia.

Una ausencia que también podría tener consecuencias en la lucha por el número uno del mundo, que pasaría a manos del alemán Alexander Zverev si logra sumar los puntos necesarios.

"Te esperamos pronto en el campo, Jan", publicó la Federación Italiana de Tenis (FITP), organizadora de los últimos torneos de la temporada (Finales ATP en Turín, Copa Davis en Bolonia y Finales ATP Next Gen en Regio de Calabria).

Panatta defiende a Sinner

El mítico tenista italiano Adriano Panatta defendió a su compatriota Jannik Sinner, ausente de las pistas debido a una lesión en la rodilla derecha, y dijo que no tiene por qué "entregar su historial médico" para justificar su molestia.

"He leído muchas polémicas sobre el hecho de que no se sepa exactamente qué le pasa a Sinner. Pero es normal que sea así, porque uno no tiene que explicar perfectamente la situación ni entregar su historial médico. Están intentando solucionar el problema", afirmó en declaraciones al programa deportivo La Domenica Sportiva de la RAI.

En las últimas horas se había publicado que también se había retirado de Shanghái. "Espero que pueda volver a jugar para las Finales ATP (del 15 al 22 de noviembre) y, después, para la Copa Davis (del 24 al 29 de noviembre)", agregó el ganador de Roland Garros en 1976, en declaraciones difundidas este lunes. Finalmente, el transalpino no regresará a la pista hasta la nueva temporada de 2027.