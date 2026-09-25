El regreso de Jannik Sinner a las pistas se paraliza por culpa de un nuevo revés: "No estoy preparado para competir"

El italiano ha tenido que renunciar a un nuevo certamen que estaba previsto en su hoja de ruta porque su rodilla aún le sigue molestando bastante

Carlos Alcaraz estuvo casi cinco meses sin competir por una lesión de muñeca que sufrió en el Conde de Godó y Jannik Sinner ya va por el mismo camino. Lo que parecía que iba a ser un 2026 lleno de duelos entre los dos números uno del mundo (lo eran a comienzos de año), está resultando una temporada muy descafeinada por las ausencias de uno de ellos o de los dos en el calendario.

El transalpino, cuyo número uno del mundo comienza a peligrar ya incluso, no podrá disputar el torneo de Pekín ATP 500, conocido como Abierto de China, que comienza el 30 de septiembre, debido a que todavía no está recuperado de su lesión en la rodilla derecha, según anunció él mismo este viernes.

"Siento mucho anunciar que no podré jugar en Pekín este año. Mi rodilla todavía no está como me gustaría y no estoy preparado para competir", explicó Sinner en un comunicado en vídeo difundido en sus redes sociales.

El italiano, que no disputa un partido oficial desde que conquistó Wimbledon el pasado 12 de julio por segundo año consecutivo, aseguró que hará "todo lo posible" para volver a las pistas "cuanto antes".

"Lo que más echo de menos es, por supuesto, el torneo, los aficionados y el ambiente", señaló el deportista de San Cándido, que se mostró "muy decepcionado" por no poder defender el título conquistado en 2025.

"He pasado grandes momentos allí, ganando también el título el año pasado, y estoy muy decepcionado por no poder defenderlo este año. Estaré muy contento de volver el año que viene. Deseo a todos un gran torneo y nos vemos muy pronto de nuevo en la pista", concluyó.

Sinner ya había anunciado su baja del Abierto de Estados Unidos por la misma lesión, después de renunciar también a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati.

La baja en Pekín supone un nuevo aplazamiento del regreso a la competición del número uno del mundo, que ya se perdió los torneos de Montreal y Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos por la lesión en la rodilla derecha.

Sinner tenía previsto reaparecer en la gira asiática, con Pekín como una de las primeras citas de su calendario, y también figura inscrito en el Masters 1000 de Shanghái, que tendrá lugar después del torneo en la capital china.

Llegará muy justo a las ATP Finals y Carlos Alcaraz ya le espera

Con las Nitto ATP Finals en un horizonte cada vez más cerca (del 9 al 16 de noviembre), seguramente Sinner esté reservando para dicho certamen y haya optado por no arriesgar demasiado en los torneos previos.

Y es que tanto él como Carlos Alcaraz ya tienen asegurada su presencia para la cita en la ciudad italiana de Turín, al igual que Alexander Zverev. El español aparece en la clasificación con 4.050 puntos, pero ya tiene su billete por haber ganado un Grand Slam este curso, mientras que Sinner suma 8.650, el germano lleva 7.950 y Shelton 4.430.

Cabe recordar que la Copa de Maestros reúne a los ocho mejores jugadores del circuito ATP de la temporada y el murciano ha logrado su clasificación por quinta campaña consecutiva, aunque será la cuarta vez que participe porque se perdió la edición de 2022 por lesión cuando había logrado el billete como el mejor del año.En 2023 fue semifinalista, en 2024 no pasó la fase de grupos y en 2025 se hizo con el subcampeonato perdiendo en la final ante Sinner por 6-7 (4) y 5-7. Así pues, el de El Palmar peleará en el Inalpi Arena por un título que se le resiste.