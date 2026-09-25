España supera su maldición en la Billie Jean King Cup pero se queda sin final por culpa de Noskova y Muchova

El combinado nacional femenino no ha podido contra la todopoderosa Chequia en las semifinales del certamen, pero ha competido de lo lindo con Jessica Bouzas y Cristina Bucsa

Dignísimo papel el que ha firmado España en esta nueva edición de la Billie Jean King Cup. Superaron la barrera psicológica que les perseguía desde hace casi dos décadas, pero se toparon contra las favoritas (por palmarés) antes de la final. Y claudicaron, pero el equipo dirigido por Carla Suárez compitió hasta el final e hizo sudar de lo lindo a las checas.

España, que disputaba sus primeras semifinales desde 2008, se despide así de su intento de conquistar un sexto título. Chequia, once veces campeona y ganadora por última vez en 2018, jugará el domingo la final contra Ucrania o Italia.

Primero y sobre la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, la campeona de Wimbledon confirmó la victoria obtenida anteriormente por Karolina Muchova (8), que se impuso a Jéssica Bouzas (93) por 7-5 y 6-4.

Posteriormente, fue Linda Noskova, número seis del mundo, derrotó este viernes a Cristina Bucsa (35) por 7-6(5) y 6-2, en un partido de una hora y 31 minutos, y clasificó a Chequia para la final de la Copa Billie Jean King tras cerrar por 2-0 la semifinal ante España.

Bucsa sostuvo durante más de una hora el pulso con una rival que la supera en potencia y clasificación, pero dejó escapar sus mejores oportunidades en un primer set que pudo caer de cualquiera de los dos lados.

La española remontó un 0-30 en su primer turno de saque y se mantuvo firme hasta disponer de tres bolas de rotura consecutivas con 2-2. Noskova salió de la situación ganando cinco puntos seguidos y castigó inmediatamente la ocasión perdida: en el juego posterior quebró el servicio de Bucsa y consolidó la ventaja para situarse 5-2.

Bucsa no se entregó. Conservó su saque y, cuando la checa servía para cerrar la manga, aprovechó dos dobles faltas de su rival, salvó una bola de set y recuperó la rotura. Después igualó el marcador y levantó otra pelota de set con 5-6 para llevar el parcial al desempate.

La cántabra volvió a colocarse en una posición favorable con dos minirroturas y una ventaja de 4-2, pero Noskova reaccionó con tres puntos consecutivos. Bucsa consiguió igualar 5-5 antes de que la checa se adjudicara los dos intercambios siguientes y cerrara el set después de una hora y un minuto.

El segundo parcial mantuvo la igualdad hasta el 2-2, momento en el que Noskova aumentó la intensidad al resto y rompió el servicio español. Bucsa tuvo una oportunidad inmediata de devolver el golpe con 40-30, pero la campeona de Wimbledon la salvó y el partido cambió definitivamente.

Desde aquella bola de rotura, Bucsa no volvió a ganar un punto. Noskova encadenó once consecutivos, quebró en blanco para el 5-2 y selló también sin ceder ninguno el triunfo que colocó a Chequia en su primera final desde 2018.

La diferencia más clara apareció en el segundo servicio. Noskova ganó el 81 % de esos puntos pese a cometer cinco dobles faltas, mientras que Bucsa solo se adjudicó el 30 %. La checa convirtió tres de sus cuatro oportunidades de rotura, sumó siete saques directos y terminó con 20 puntos más que la española, 75-55.

España abandona Shenzhen después de haber superado a Kazajistán en cuartos y de romper una espera de 18 años sin alcanzar las semifinales, mientras Chequia aspirará el domingo al duodécimo título de su historia.